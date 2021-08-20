Клуб парламентских партий ждет расширение?

Современная партийная система приобрела нынешние контуры еще в начале «нулевых» годов, а циклы федеральных выборов 2007, 2011 и 2016 годов только укрепили ее.

В результате к 2021 году в России сформировался федеральный «парламентский клуб четырех» – представители «ЕДИНОЙ РОССИИ», КПРФ, ЛДПР и Справедливой России регулярно проходят 5% барьер числа голосов избирателей и получают допуск к распределению «списочных» мандатов, а остальные партии за последние 20 лет ни разу не смогли провести в Госдуму свои списки кандидатов.

Однако и другие партии очень активно работают в политическом поле России. В 2021 году сразу 14 политических партий имеют право выдвигать своих кандидатов в депутаты Государственной Думы без сбора подписей. Это право они получили, победив на региональных выборах, тем самым подтвердив свою политическую состоятельность и наличие поддержки избирателей.

На кампании текущего года избирателям России доступен широчайший политический спектр мнений и разброс идеологий партий. В бюллетене туляки найдут классические левые партии – Коммунистов России и КПРФ, умеренно социалистических – «Справедливую Россию – за правду» и «Партию пенсионеров», патриотическую «Родину».

Можно будет выбрать консервативную «Единую Россию» или эпатажных «Новых людей», ультралиберальное «Яблоко» или ориентированную на предпринимателей «Партию Роста», отдать предпочтение одной из экологических партий - «Зеленым» и «Зеленой альтернативе», или выбрать малоизвестных в тульском регионе «Гражданскую платформу» или партию Свободы и справедливости.

На этих выборах любой избиратель сможет найти выразителя своих политических взглядов и поддержать свою партию.

Социологические исследования тем временем, показывают тенденцию к назревающим изменениям в политической сфере. Не вызывают сомнений позиции трех партий - «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ и ЛДПР гарантированно проходят в следующий состав парламента, а вот рейтинг «Справедливой России – за правду» балансирует на грани проходного барьера в 5% и эта партия предпринимает сейчас титанические усилия, чтобы по итогам выборов остаться в «парламентском клубе».

Также социологи фиксируют рост поддержки партий «Родина» и «Партии пенсионеров», а совсем молодая партия «Новые люди», созданная в 2020 году, получает все большую поддержку избирателей и всерьез претендует на прохождение 5%-го барьера.

Таким образом по итогам выборов в сентябре 2021 года в новой Государственной Думе может появиться новая партия, а одна может покинуть политический Олимп.

Ход кампании, данные социологических исследований и итоги жеребьевки по распределению мест партий в избирательном бюллетене дают возможность спрогнозировать вероятный результат голосования за партии.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 2003 года лидировала во всех кампаниях, пика электорального «влияния» достигла на выборах Тульской областной Думы в 2014 году, результат партии с 2007 года никогда не опускался ниже 50%, региональное отделение и одномандатники ведет очень активную предвыборную кампанию, и в результат партии прогнозируется в границах 50-52%.

Результаты КПРФ в Тульской области демонстрируют удивительную стабильность – их «коридор» от 10 до 15%, с единичным успехом в 2009 году в 18%. Причем результаты КПРФ в 2003 и 2004 годах, когда губернатором Тульской области был один из самых известных коммунистов - Василий Стародубцев и последующих лет, когда регионом руководили другие губернаторы в принципе одинаковы. Это говорит о наличии стабильного «ядерного» электората КПРФ в Тульской области. Первая строчка в избирательном бюллетене также дает коммунистам прибавку в пару процентов. А участие кандидата от КПРФ в проходящей вместе с выборами депутатов ГД губернаторской кампании еще больше усиливает тульских коммунистов. Эти данные позволяют прогнозировать результат коммунистов в 2021 году в пределах 15-18%.

ЛДПР в Туле демонстрирует увеличение поддержки избирателей - итоги каждой последующей региональной кампании были у либерал-демократов лучше предыдущей. Партия выбралась из «провалов» нулевых годов и имеет стабильные показатели голосующих. На выборах 2021 года ЛДПР вполне может получить более 10% голосов тульских избирателей.

«Справедливая Россия – за правду» была создана в 2006 году и прошла ребрендинг и присоединение двух партий в текущем году. «Борьба за власть» в региональном отделении в конце нулевых-начале десятых годов закончилась громкими провалами – в 2014–2016 годах рейтинги эсеров «свалились» до 3–4%. С приходом нового руководителя регионального отделения «Справедливая Россия» восстановила свои позиции, сейчас партия ведет активнейшую кампанию, использует тему непопулярной у населения пенсионной реформы, аккумулировала в своих рядах разных политиков и в итоге эсэры вполне могут набрать 5–7%.

Партия «Родина» бывшая еще одноименным избирательным блоком в 2003 году получила в Тульской области рекордные для нее 13% голосов. И этот потенциал еще много лет давал рейтинг уже «Справедливой России», частью которой она стала в 2006 году. После восстановления самостоятельной политической субъектности в 2012 году «Родина» участвовала в выборах, но повторить успех начала нулевых не смогла. Однако на федеральном уровне «Родина» может приблизиться к прохождению 5% барьера или даже преодолеть его.

«Партия пенсионеров» тоже имеет непростую электоральную историю в Тульской области. Разумеется, партия пенсионеров начала нулевых и конца десятых – это разные партии, и названия отличаются, отсутствует и юридическое, и политическое правопреемство. Но объединяет их одно – наличие в названии словосочетания «партия пенсионеров», которое и обеспечило успех партии в 2004 году и способствовало их ренессансу в 2019 году после непопулярной пенсионной реформы 2018 года. В избирательном бюллетене партия пенсионеров получила «золотую» последнюю строчку, что автоматически добавляет голоса партии, замыкающей избирательный бюллетень. А активное использование недовольства части населения пенсионной реформой и участие кандидата от партии в губернаторской кампании еще больше их усиливает. И в итоге партия пенсионеров становится реальным претендентом на прохождение 5% барьера.

Партия «Новые люди» - самый активный и амбициозный проект из новых партий. Совмещают федеральную активность и заметную работу в Тульской области. Не имеют собственных раскрученных медийных персон, но ведут довольно агрессивную кампанию в социальных сетях. При сохранении значительной активности до сентября 2021 года могут рассчитывать на приближение результата партии в сентябре 2021 года к «проходному» 5-процентному барьеру.

Шансы остальных партий на прохождение 5% барьера за месяц до дней голосования представляются очень и очень небольшими, хотя за месяц активной кампании ситуация может и поменяться.