Владимир Путин о поддержке семей, газификации, «Единой России», «Пушкинских картах» и многом другом

Фото: kremlin.ru.

Президент не уходил от глобальных проблем – таких, как состояние российской экономики, международная политика, и при этом компетентно отвечал на острые вопросы о повседневной жизни: почему растут цены, отношение к вакцинации, о телефонных мошенниках. Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные моменты из этого общения.

Поддержка семей

В пандемию были приняты серьезные меры поддержки семей с детьми. Они больше всего уязвимы в этот сложный период. По мнению Президента, от рождения ребенка до окончания школы, тем, кто оказывается в сложной ситуации, государство должно подставлять плечо.

Подать заявление на дотации теперь могут беременные в сложной жизненной ситуации, мамы и папы, в одиночку воспитывающие детей, родители школьников, которые собираются в первый класс.

«Вопрос оставался нерешенным по детям, которые идут в школу, потому что, в соответствии с законом, дети могут идти в школу не с семи лет, а с шести. Я считаю, что нужно платить всем, в том числе семьям, где есть шестилетние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут. Это разовая выплата. … В следующем году эта сумма будет чуть больше, и здесь мы не видим никаких проблем».

Также подписан закон, согласно которому человек не может лишаться денег ниже прожиточного минимума. В том числе и в качестве выплат по кредитам.

О партии «Единая Россия»

В ходе прямой линии Президент также ответил на вопрос, почему он поддерживает партию власти. Решения властей, считает Владимир Путин, должны приниматься профессионально и с чувством ответственности за сделанный выбор.

«Даже если нужно принимать не очень популярные, но необходимые решения, в Единой России идут на это. В известной степени себе во вред. Работа Единой России создает прочный фундамент российской государственности. Имею в виду гарантированность принятия необходимых стране решений.

Именно поэтому и в силу того, что я был автором, создателем этой партии, я естественным образом ее поддерживаю. Я намерен поддержать ее в ходе избирательной кампании».

О вакцинации

Президент России рассказал, что, как верховный главнокомандующий, принял решение привиться той вакциной, которая использовалась в Вооруженных силах – «Спутником V». После первого укола чувствовал себя обычно. После второго поднялась температура до 37,2. «Лег спать, проснулся — 36,6».

Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию в общенациональном плане. Но в случае эпидемии, по рекомендации врачей, руководители регионов могут вводить обязательную вакцинацию для групп населения. Это в рамках закона. Предотвратить распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. У России такая возможность есть.

«Надеюсь, что предубеждение граждан будет проходить по мере того, как вакцинация будет продолжаться. Привились сейчас больше 20 млн. Все у нас в порядке. Надо прислушиваться не к тем людям, которые мало что в этом понимают и пользуются слухами, а к специалистам. Ведь это происходит по всему миру».

Поддержка предпринимателей

В условиях пандемии малый и средний бизнес пострадали очень сильно. Но правительство предприняло целый набор мер для того, чтобы поддержать предпринимателей. Это, в частности, кредиты под нулевую ставку, и под 2 процента с погашением потом этих кредитов, если сохраняется численный состав работающих, пролонгация кредитов, снижение налоговых ставок, в том числе по социальным взносам, в два раза.

Причины роста цен

«Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет. К сожалению, это общемировая тенденция – рост цен на продовольствие. … Россия является частью глобальной экономики, на нас это тоже отражается. … На мировых рынках поднялась цена на металл. На сахар поднялись цены — наши потащили за границу. А у нас дефицит возник, цены поднялись. Выросли цены на металл за рубежом — здесь пытаются поднять до мирового уровня. И все начинает дорожать. Сейчас решения по поводу этой ситуации принимаются».

Также Президент отметил, что уровень цен находится в большой зависимости от урожая. В прошлом году своей продукции не хватило, пришлось овощи и фрукты завозить из-за границы.

Газификация

Владимир Путин еще раз подтвердил: проблема газификации давно перестала быть экономической, а перешла в разряд социальных. От магистральной трубы до домовладения труба должна быть проложена бесплатно.

О блокировке иностранных соцсетей и ютуб

«У нас нет таких планов. Но они не выполняют наши требования. Хотя ничего особенного мы не требуем. Они работают в нашей стране и должны исполнять наши требования. Должны открывать представительства в нашей стране, чтобы мы хотя бы могли с ними вести диалог. … Но мне хочется, чтобы наши структуры развивались и предоставляли возможность молодым и талантливым людям проявлять себя и делать нашу жизнь лучше».

Пушкинские карты

Власти России обсуждают программу по выделению молодежи небольших субсидий на посещение театров и музеев. Эта программа будет называться «Пушкинская карта». На нее будет переведена небольшая сумма – 3000 рублей на четыре месяца в 2021 году, чтобы этими деньгами могли воспользоваться молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет и сходить на концерты, в музей, в театры. Эта программа позволит им приобщиться к культурному наследию страны за счет государства.

Телефонные мошенники

Жертвами телефонных мошенников часто становятся пожилые люди. Так, преступники обманули ветерана, который сидел с Владимиром Путиным на одной трибуне во время Парада Победы.

«Это просто подонки — те люди, которые совершают такие преступления в отношении пожилых людей, ветеранов. Рост, к сожалению, таких преступлений огромный. Первое, что способствует росту, — это утечки персональных данных. Центробанк должен активнее бороться с так называемыми фишинговыми сайтами, которые ищут жертв в сети. Коммерческие банки должны контролировать те счета, с которых приходят деньги и куда уходят. Мошенники работают и в системе социального инжиниринга. Граждане должны иметь это в виду и относиться к подобным ситуациям самым внимательным образом. Надо гарантировать тайну банковских вкладов».

О санкциях

«Какие бы санкции ни применяли к России, чем бы нас ни пугали, все равно Россия развивается. Её экономический суверенитет повышается, обороноспособность достигла очень высокого уровня и во многих параметрах важнейших превзошла многие страны мира, а по некоторым — в том числе Соединённые Штаты».

Произведения, которые произвели наибольшее впечатление

«Это "Война и мир" Льва Николаевича Толстого, Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром и "Колобок". Просил бы на это обратить внимание и еще раз обратиться к этому произведению всех моих коллег, которые занимают то или иное высокое должностное положение. Почему? Потому что как только вы, уважаемые коллеги, начнете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то рискуете быть съеденными».

О преемнике

«Свято место пусто не бывает, и незаменимых людей нет. Но решение о выборе президента принимается только голосованием. Моя ответственность заключается в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. Подойдет время, и, я надеюсь, смогу сказать, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин возглавить такую замечательную страну, как наша родина».

О личных мечтах Президента

«Все мы должны думать о лучшем и надеяться на лучшее. Не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать. Нужно настраивать себя на позитивный лад, думать о хорошем, и тогда оно материализуется».