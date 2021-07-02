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В Туле отличившимся сотрудникам ГИБДД вручили награды
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле отличившимся сотрудникам ГИБДД вручили награды

2 июля в Доме дворянского собрания состоялось торжественное мероприятие, посвященное 85-летию образования службы Госавтоинспекции МВД России.

От имени губернатора Алексея Дюмина сотрудников ГИБДД поздравил его заместитель Сергей Егоров. Он отметил, что с увеличением количества автомобилей значительно возросла нагрузка на личный состав управления. 

– В вашей работе стали активно использоваться современные технологии, видеокамеры, информационные системы. Но самое главное в вашей службе – это люди. Ваш профессионализм – гарант правопорядка на дорогах Тульской области. Вы следите, чтобы все участники дорожного движения строго соблюдали правила, осуществляете контроль за содержанием и состоянием дорог, – сказал Сергей Егоров.

Заместитель губернатора подчеркнул, что перед сотрудниками управления стоят непростые задачи. В том числе по достижению основного показателя, который обозначен в 204-м Указе Президента России. Это снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества самих ДТП. Он отметил, что эту работу необходимо продолжать совместно с региональными и муниципальными властями.

По его словам, в области постепенно снижается количество дорожно-транспортных происшествий. Пешеходы реже нарушают правила. Становится меньше водителей, которые садятся за руль в состоянии опьянения. 

Напомним, что накануне Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания за повторное вождение в нетрезвом виде. Заместитель губернатора выразил уверенность, что это также будет способствовать снижению количества ДТП по вине пьяных водителей, улучшению ситуации на дорогах в целом. 

Сергей Егоров поблагодарил ветеранов Госавтоинспекции, которые передают свой богатый опыт молодому поколению, и вручил отличившимся сотрудникам ГИБДД региональные награды.

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В Туле отличившимся сотрудникам ГИБДД вручили награды, Фото: 1
В Туле отличившимся сотрудникам ГИБДД вручили награды, Фото: 2
В Туле отличившимся сотрудникам ГИБДД вручили награды, Фото: 3
В Туле отличившимся сотрудникам ГИБДД вручили награды, Фото: 4
В Туле отличившимся сотрудникам ГИБДД вручили награды, Фото: 5
В Туле отличившимся сотрудникам ГИБДД вручили награды, Фото: 6
В Туле отличившимся сотрудникам ГИБДД вручили награды, Фото: 7
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