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В Новомосковске пропавшие женщина с двумя детьми найдены живыми
Фото из архива Myslo.

В Новомосковске пропавшие женщина с двумя детьми найдены живыми

С ними всё в порядке.

Полицейские установили местонахождение 34-летней женщины и двух ее детей — 6-летней дочки и 3-летнего сына. Напомним, они пропали в Новомосковске 30 июня.

Известно, что женщина ранее была лишена родительских прав из-за злоупотребления алкоголем. Тревогу забил отец детей, он обратился в полицию, а также к волонтерам отряда «Поиск 71».

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что за время безвестного отсутствия, по предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении пропавших не совершалось, угроз жизни и здоровью нет. Полиция продолжает работу по выяснению всех деталей случившегося.
 
По нашей информации, женщина вместе с детьми находилась у друзей.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:06 +1
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