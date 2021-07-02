В Новомосковске пропавшие женщина с двумя детьми найдены живыми

Фото из архива Myslo.

С ними всё в порядке.

Полицейские установили местонахождение 34-летней женщины и двух ее детей — 6-летней дочки и 3-летнего сына. Напомним, они пропали в Новомосковске 30 июня.

Известно, что женщина ранее была лишена родительских прав из-за злоупотребления алкоголем. Тревогу забил отец детей, он обратился в полицию, а также к волонтерам отряда «Поиск 71».

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что за время безвестного отсутствия, по предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении пропавших не совершалось, угроз жизни и здоровью нет. Полиция продолжает работу по выяснению всех деталей случившегося.

По нашей информации, женщина вместе с детьми находилась у друзей.