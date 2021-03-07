«Всё равно меня пустишь!»: туляк на Audi решил, что ему все обязаны
Очередное видео в рубрику «Накажи автохама» прислали читатели Myslo.
Туляк Вячеслав Антинов прислал в редакцию видео о сильно спешащем водителе Audi.
«Дата и время на регистраторе актуальны [2 марта, 8.35]. Проспект Ленина в районе „МВидео“. Водитель Audi с номерами А091АА 71Rus почему-то решил, что если он включит поворотник, то все обязаны ему уступить. Я не уступил. Ему это не понравилось и все-таки он вклинился передо мной!!!»
Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.
Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.
Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.