Тулячка обманом обналичила маткапитал на полмиллиона, но мошенническая схема вскрылась

В Туле в суд направлено уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в махинациях с матапиталом.

Фото Дмитрия Дзюбина.

Женщина заключала с потребительским кооперативом договор займа на строительство жилья. Сумма, прописанная в документе, соответствовала имеющемуся у нее материнскому капиталу. Договор она направила в Соцфонд и получила на счет более 500 000 рублей.

Все бы ничего, только кооператив был подставным, а документы подложными. Тулячка знала это и, получив деньги, потратила их по своему усмотрению. 

Однако вранье вскрылось: дом, на которой были выданы деньги, на был построен. Следователи возбудили в отношении женщины уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ — мошенничество при получении социальных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Пока шло расследование обвиняемая возместила Соцфонду ущерб в полном объеме. В настоящее время следствие завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в конце марта в Туле завершилось расследование уголовного дела в отношении еще шести женщин, обвиняемых в мошенничестве. Все они действовали по той же схеме: по предварительному сговору заключили с подконтрольным им потребительским кооперативом договоры займа якобы на строительство жилья на суммы, соответствующие материнскому капиталу. Затем обвиняемые обращались в пенсионный фонд, где на основании предоставленных ложных документов в рамках национального проекта «Демография» им выдавались деньги материнского капитала на улучшение жилищных условий. Общая сумма преступного дохода составила свыше 3 млн рублей. 

В ходе расследования уголовного дела причиненный ущерб был возмещен в полном объеме. На допросе женщины признали свою вину и дали признательные показания. В настоящее время следствием собраны достаточные доказательства причастности местных жительниц к инкриминируемому преступлению. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Другие статьи по темам
Событие
маткапитал мошенничество
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 23 апреля: сыро, ветрено и до +7

сегодня

106

1208

4

Культура
Тула подала заявку на звание культурной столицы года

сегодня

38

1323

-11

Жизнь Тулы и области
Сквер Льва Толстого в Туле признали лучшей практикой благоустройства в России

сегодня

27

1202

-1

Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 22 апреля: потепление и без осадков

вчера

195

4584

4

