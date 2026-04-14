8-летняя тулячка Дарья Ефимова покоряет мир моды

Фото из архива героини публикации.

Даша Ефимова живет в поселке Приупском Киреевского района. Здесь она учится в школе, занимается спортивной гимнастикой и акробатикой, воспитывает своих четвероногих питомцев.

Два года назад Даша пришла на занятия в модельное агентство Gold — красивой и целеустремленной девочке захотелось проявить себя в моделинге.

— Пришли на пробное занятие в модельное агентство, начали заниматься, — рассказывает мама Наталья. — А потом директор агентства предложила участвовать в показах одежды. Дашу стали приглашать на рекламные съемки для разных брендов — детской модной одежды, джинсовой, школьной.

Сниматься в рекламе Даше нравится.

— Если я в кадре одна, то съемки проходят легче. С группой — сложнее, потому что если кто-то не улыбнулся или моргнул — снимок заново! Но все это, конечно, отнимает много времени. И нужно очень аккуратно надевать одежду, чтобы не испортить прическу, макияж и ничего не испачкать.

— Я испытываю гордость, когда вижу дочку в рекламе или на подиуме. Вся семья очень поддерживает Дашу и с удовольствием следит за ее успехами, — говорит Наталья.

В 2024 году Даша Ефимова первый раз приняла участие в конкурсе красоты и таланта. Это был конкурс «Мини-мисс Тула», в нем она стала лицом модельного агентства.

— Затем поехали на конкурс в Москву, там выбирали лучших детских моделей. Даша в своей возрастной категории выиграла Гран-при в номинации «Подиумная модель», — рассказывает Наталья. — А в тульском конкурсе «Лучшая модель года» дочь взяла «Супер-гран-при» — стала лучшей моделью Тулы 2025 года. Еще в конкурсе «Мини-мисс и Мини-мистер Тула — 2025» выиграла Гран-при и получила путевку на конкурс в Москву.

В Москве в концертном зале «Бородино Холл» прошло масштабное событие, которое объединило сразу несколько престижных фестивалей: Всероссийский фестиваль элегантности, талантов и национальной культуры «Мини-мисс и Мини-мистер России — 2026», Международный фестиваль талантов «Гордость нации — 2026» и фестиваль «Лучшая модель России — 2026».

— Конкуренция была огромная — на это событие съехалось более 120 участников со всей России, — говорит Наталья. — Мы несколько дней жили в столице, было много конкурсных выходов.

Девочки демонстрировали молодежную одежду и футболки с гербом города, национальные костюмы, бальные платья, презентовали свои таланты, представляли визитку и беседовали с жюри.

Даша Ефимова выиграла главный титул на конкурсе «Мини-мисс Россия» среди девочек 7-8 лет, на конкурсе «Лучшая модель России» получила Гран-при в номинации «Спортивная модель», а в международном конкурсе «Гордость Нации — 2026» взяла золото в «Хореографии».

— У нас дома есть специальная полочка для моих корон, их уже очень много. И вот после главной победы прибавилась корона в стиле триколор, — улыбается Даша.

Помимо конкурсов и съемок в рекламе, Даша снимается в телевизионных проектах. Так, в апреле наша юная землячка стала участницей телепроекта на канале Fashion TV «Бренды & Тренды», посвященного актуальной моде и обзорам брендов.

А еще Дашу заметила столичный дизайнер Евгения Климкова и пригласила девочку стать лицом ее показа, который пройдет 9 мая в Санкт-Петербурге.

Даша успевает отлично учиться в школе, ее любимый предмет — физкультура.

— Я хорошистка, у меня две четверки — по русскому языку и окружающему миру. Я не люблю сладкое, зато обожаю пиццу пеперони и картошку фри. У нас дома живут две овчарки, три йорка и три кота. Мой любимец — кот Курок, любимая собака — йорк Белла.

— Курок — это кот, которого мой родной брат привез из Запорожья, — рассказывает Наталья. — Он мобилизован на СВО, приезжал в отпуск и привез кота, которого спас от собак.

Даша Ефимова поделилась с Myslo, что хочет продолжать выступать на конкурсах красоты и таланта, ее мечта — в 2027 году выиграть Гран-при на конкурсе «Мини-мисс Россия».