В Ефремове около 400 человек пришли на встречу с Дмитрием Миляевым

Глава региона встречается с сельскими старостами и руководителями ТОС.

Фото Алексея Пирязева.

В Ефремове проходит третья встреча губернатора Дмитрия Миляева с сельскими старостами и руководителями территориального общественного самоуправления (ТОС) Ефремовского, Воловского, Куркинского округов, Богородицкого, Каменского и Тепло-Огаревского районов. В открытом диалоге пришли поучаствовать порядка 400 человек.

Глава региона вместе с активистами подведет итоги прошедшего года, обсудит результаты работы и планы на будущее. Жители смогут напрямую задать вопросы профильным министрам как до, так и после основной части встречи.

Напомним, 23 декабря губернатор встречался с активистами в Туле. Тогда обсуждали вопросы ремонта дорог, детских площадок и благоустройство территорий.

18 февраля диалог прошел в Новомосковске. Вопросы были самые разнообразные. Губернатора спрашивали про дороги, детские площадки, транспорт и, конечно же, про систему здравоохранения. Подробнее о встрече можно почитать по ссылке.

Встреча в Ефремове продолжила серию открытых диалогов власти с жителями для решения вопросов местного значения.

