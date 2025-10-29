Ночь искусств-2025 в Туле и области: афиша

Собрали самые интересные мероприятия. Внимание: в афише возможны изменения. Уточняйте всё непосредственно в локациях.

3 ноября в Тульской области пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств». В этом году ее мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «В единстве культур — сила народа».

Ремесленный двор «Добродей»

3 ноября с 17.00 до 21.00.

Квест «Этно-код» пригласит в увлекательное путешествие в поисках предметов, символизирующих традиции разных народов и национальностей, проживающих в нашей стране.

Гости ремесленного двора совершат путешествие во времени и окунутся в прошлое, прогулявшись по Резной улице. Они смогут полюбоваться уникальными арт-объектами и сделать атмосферные фото.

В творческом пространстве «РемесЛофт» будет работать выставка фотопроекта «Свое к лицу».

В Тульской кузне на выставке «Металлическая улица» голосовой помощник расскажет удивительные истории самых узнаваемых домов Тулы, в декорировании которых использовался кованый декор.

В Потешной слободе можно будет поиграть в деревянные игры.

Для детей и взрослых пройдут мастер-классы: «Чеканка монеты», «Мир животных», «Пирография», «Фигура расписная», «Роспись сумки-шопера», «Текстильная кукла», «Дамские штучки», «Именная ложка».

Все желающие смогут согреться чаем из самовара.

Тел. 8 (4872) 70-43-55. Адрес: Тула, ул. 9 Мая, 1 а, б. 0+

Тульский филиал Государственного исторического музея

3 ноября

14.00 — экскурсия с мастер-классом по выставке «Народы России. Русская фарфоровая скульптура XIX — начала ХХ в.», 12+

15.00 — экскурсия — квест «В поисках Мантильи Карловны» по выставке «Народы России. Русская фарфоровая скульптура XIX — начала ХХ в.», 6+

17.00 — интерактивная экскурсия по выставке «Народы России. Русская фарфоровая скульптура XIX — начала ХХ в.», 12+

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 — экскурсия по выставке «Народы России. Русская фарфоровая скульптура XIX — начала ХХ в.», 12+

18.30, 19.30, 20.30, 21.30 — экскурсия по выставке «Новодевичий монастырь. История и легенды», 12+

19.00 — лекция «И в пир, и в мир, и в добрые люди. Русская традиционная одежда XIX — начала ХХ веков», 12+

4 ноября

12.00 — концерт «Многая лета русской земле» мужского вокального ансамбля «Куликово поле», 12+

16.00 — спектакль «За семью лесами» молодежного театра-студии «МЮСЛИ», 12+

Участие в мероприятиях в рамках акции по цене входного билета на выставки.

Тел. 8 (4872) 77-31-65. Адрес: Тула, ул. Металлистов, 10.

Тульский государственный музей оружия

3 ноября, с 18.00 до 24.00

Талант и мастерство многих поколений российских, тульских оружейников, создававших оружие для защиты Отечества, искусство украшения охотничьего оружия предстанут перед гостями музея в ходе тематических мини-экскурсий по экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности» и эксклюзивным выставкам.

Погрузиться в магию тульских ремесел, окунуться в процесс создания изделий декоративно-прикладного искусства можно, посетив творческие мастер-классы.

Любителей интеллектуального досуга приглашаются на познавательный блиц-турнир «России славные страницы».

Для юных посетителей:

В малом конференц-зале музея - демонстрация исторических мультипликационных фильмов «Народов много, а страна одна».

В игровой зоне - культурно-просветительская программа с творческим мастер-классом «Шедевры оружейного искусства».

Традиционно в музейную ночь посетителей ждут многочисленные фотозоны и интерактивные площадки, в том числе с возможностью разборки и сборки образцов современного оружия.

Стоимость посещения музея в рамках акции - 250 рублей; льготная стоимость (при предъявлении соответствующих документов) - 150 рублей.

Посетители в возрасте с 14 до 22 лет могут приобрести билеты по «Пушкинской карте».

Возрастное ограничение: 6+

Тульское музейное объединение

Все мероприятия запланированы на 3 ноября. Обратите внимание, что вход на некоторые платный.

Фонд искусств

18.00 — концерт «Такая разная Россия» студентов и преподавателей Тульского областного колледжа культуры и искусств.

21.00 — концерт «От классики до джаза».

Вход свободный. 6+

Тел. 8 (4872) 35-40-53. Адрес: Тула, ул. Ф. Энгельса, 64, строение 1.

Тульский музей изобразительных искусств

19.00 — «Хранители смысла: символы народного орнамента»: экскурсия по выставке «Смыслы и промыслы» из коллекции РОСИЗО, 6+

20.00 — «Ландшафтное разнообразие России в творчестве русских пейзажистов»: экскурсия по выставке «Русское искусство XIX — начала XX века» из собрания Дагестанского музея изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой. 6+

Тел. 8 (4872) 35-40-53. Адрес: Тула, ул. Ф. Энгельса, 64.

Выставочный зал

18.30 — спектакль SAUDADE. Город ветров. Театр-студия «Мюсли», 12+

19.00 — квест «Вокруг этюдника»: поиск предметов для художника, 0+

21.00 — творческая встреча с художником Анной-Марией Кузнецовой, 6+

Тел. 8 (4872) 56-09-92. Адрес: Тула, Красноармейский пр-т, 16.

Тульский областной краеведческий музей

18.00 — авторская лекция «Тульский дворянин Д. П. Вальцов и легендарная Першинская охота», посвященная 175-летию со дня рождения Дмитрия Павловича Вальцова, 12+

19.30 — литературно-музыкальная гостиная «Город поэтов, мечтатель, снов», посвященная Туле, 6+

20.30 — экскурсия по палеонтологической выставке «Время в квадрате», 12+.

Вход свободный.

Тел. 8 (4872) 30-79-75. Адрес: Тула, ул. Советская, 68.

Музей «Тульские самовары»

С 18.00 до 00.00 — выставка одного предмета Ваза «Бабочки. Rozenburg. 1896 год», 12+.

21.00 — викторина по экспозиции музея «Самовар кипит, уходить не велит», 12+.

Вход свободный.

Тел. 8 (4872) 31-23-33. Адрес: Тула, ул. Менделеевская, 8.

Тульский военно-исторический музей

с 18.00 до 19.00 — арт-пространство: аппликации поделки¸ 6+

с 18.00 до 19.00 — спектакль «Василий Теркин», 12+

с 20.00 до 21.00 — интерактивные станции с «ожившими» картинами из прошлого, 6+

Вход свободный.

Тел. 8 (4872) 77-49-36. Адрес: Тула, Кремль, Музейно-выставочный комплекс.

Мемориальный музей Н. И. Белобородова

19.00 — музыкальная гостиная «Осенний фейерверк» с участием известной тульской исполнительницы Изольды Агибаловой, 12+

18.00 — литературно-музыкальная гостиная «Знакомый ваш Сергей Есенин», 12+.

Тел. 8 (4872) 39-37-74. Адрес: Тула, ул. Демидовская, 9.

Музей обороны Тулы

18.00 — 22.00 — интерактивная выставка с элементами мастер-класса «Оружие Победы», 6+

18.00 — 19.00, 20.00 — 21.00 — выступление ансамбля гармонистов «Озорные переборы», 6+

18.00 — 19.00 — театрализованное представление «Сказки старого солдата»: викторина по сказкам, 6+

Вход свободный.

Тел. 8 953 955-01-93. Адрес: Тула, территория «Парк Патриот-Тула».

Музей П. Н. Крылова

18.00 и 19.00 — аквагрим, 0+

18.00 — концерт Детской школы искусств № 1, 6+

19.00 — мастер-класс по рисованию «Осенний пейзаж. Куликово поле», 6+

Тел. 8 (4872) 41-04-60. Адрес: Тула, ул. Кутузова, 10.

Дом-музей В. В. Вересаева

с 18.00 до 19.00 — вечерняя театрализованная экскурсия «Симфония живой жизни: слушай, смотри, чувствуй»: путешествие по России конца XIX — первой половины XX века, 6+

с 20.00 до 22.00 — концерт танцев народов мира «Там, где рождается сказка», 6+. Вход свободный

Тел. 8 (4872) 56-77-31. Адрес: Тула, ул. Гоголевская, 82.

Историко-мемориальный музей Демидовых

В 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 по предварительной записи — ночная прогулка-экскурсия с фонарями по Историко-мемориальному комплексу Демидовых, 6+

18.00 по предварительной записи — мастер-класс «Печать по ткани штампами и акриловыми красками», 6+

в 19.00, 20.00 по предварительной записи — мастер-класс «Свеча из воска своими руками. Пчеловод П. А. Демидов», 6+

Тел. 8 (4872) 39-37-74. Адрес: Тула, ул. Демидовская, 9.

Музей декоративно-прикладного и народного искусства

19.00 — изготовление тряпичной куклы «Колокольчик», 0+

Тел. 8 (4872) 77-04-20. Адрес: Тула, ул. Металлистов, 12.

Богородицкий дворец-музей и парк

18.00 — концерт поэта, композитора и исполнителя Олега Аистова «Бобринская осень», 12+.

19.00 — открытие выставки «Дамское счастье», 12+

Вход свободный.

Тел. 8 (48761) 2-25-32. Адрес: Богородицк, территория парка, 1.

Музей «Спасское» имени В. А. Стародубцева

18.00 — мастер-класс «Осенняя палитра», 12+

Тел. 8 (48762) 9-01-46. Адрес: Новомосковский р-н, с. Спасское, ул. Центральная, 4-а.

Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново»

18.00 — поэтический вечер «Осенняя лирика», 12+

Вход свободный.

Тел. 8 (48734) 2-65-11. Адрес: Заокский район, д. Дворяниново.

Музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»

18.00 — интерактивная программа «Не только о „Муму“, 12+

19.00 — интерактивная программа „Тургенев. Мода и стиль“: лекция о модных предпочтениях писателя, 12+

20.00 — интерактивное занятие „Героини романов Тургенева“, 12+. Вход свободный.

Тел. 8 (48756) 2-35-10. Адрес: Чернский район, с. Тургенево, ул. Школьная, 13.

Музей В. Ф. Руднева

с 17.00 до 20.00 — встреча в рамках проекта «Собеседник», 12+

Вход свободный.

Тел. 8 (48734) 4-15-29. Адрес: Заокский р-н, д. Савино, 43.

Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник

18.00 — мастер-класс «Осенний лист», 6+

19.00 — кукольный спектакль «Тигрик Петрик», 0+

Вход свободный.

Тел. 8 953 955-04-12. Адрес: Чекалин, ул. Калужская, 35.

Музей русского и современного искусства в Крапивне

18.00 по предварительной записи — квест по музею «Загадка тайной комнаты», 6+.

19.00 по предварительной записи — интерактивная игра «Знатоки искусства», 6+

19.00 и 20.00 по предварительной записи — мастер-класс «Цветочное настроение», 6+

Тел. 8 902 843-54-30. Адрес: с. Крапивна, ул. Коммунаров, 27.

Научный центр «Археология и реставрация»

Программа 3 ноября

18.00 и 19.30 — мастер-класс «Верховая набойка по ткани» (улица Металлистов, дом 8). 6+.

19.30 — мастер-класс «Мастерство археологического рисунка» (улица Металлистов, дом 1). 6+.

18.00 — Интерактивная программа с дегустацией блюд традиционной русской кухни «Купеческая кухня и дом купца Якова Андриановича Лихошерстова» (улица Металлистов, дом 8). 6+.

18.00, 19.30 — экскурсия по экспозиции «10 000 лет до Тульского кремля» (улица Металлистов, дом 8). 6+.

Телефоны для справок и бронирования мест: +7 (4872) 77 38 05, +7 (4872) 77 38 06.

Музей «Тульские древности»

3 ноября

11.00 — Интерактивная программа «В гончарной мастерской». 6+

14.00 — Интерактивная экскурсия с мастер-классом «Деревянных дел мастер». 6+.

15.00 — Интерактивное занятие «В мастерской оружейника». 6+.

4 ноября

11.00 — интерактивная программа «Я — богатырь». 6+

12.00 — интерактивная программа «Во всякой избушке свои игрушки». 6+.

14.00 — интерактивная программа «Один день в русской избе». 0+.

Тел.: 8 (4872) 36-16-63. Адрес: Тула, проспект Ленина, 47.