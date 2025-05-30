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Работу тульского драматурга отметили на Международном театральном фестивале

Работу тульского драматурга отметили на Международном театральном фестивале

Поздравляем Рагима Мусаева!

Тульского драматурга Рагима Мусаева наградили дипломом «Лучший автор пьесы» на XXVI Международном театральном фестивале «Славянские театральные встречи» в Брянске.

Жюри высоко оценило его работу как автора пьесы «Кто не спрятался, я не виноват» для Брянского областного театра кукол.

На фестивале прошли яркие спектакли, мастер-классы и творческие встречи. Особое внимание было уделено обсуждению вопросов взаимодействия региональных театров, обмена опытом и перспектив сотрудничества между участниками фестиваля.

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