Работу тульского драматурга отметили на Международном театральном фестивале

Тульского драматурга Рагима Мусаева наградили дипломом «Лучший автор пьесы» на XXVI Международном театральном фестивале «Славянские театральные встречи» в Брянске.

Жюри высоко оценило его работу как автора пьесы «Кто не спрятался, я не виноват» для Брянского областного театра кукол.

На фестивале прошли яркие спектакли, мастер-классы и творческие встречи. Особое внимание было уделено обсуждению вопросов взаимодействия региональных театров, обмена опытом и перспектив сотрудничества между участниками фестиваля.