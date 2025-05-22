«Прощание с Матёрой» и «Мертвые души»: в Ясной Поляне пройдут гастроли студентов ГИТИСа

Фото пресс-службы музея-усадьбы Ясная Поляна.

Гастроли состоятся 31 мая и 1 июня в яснополянском Доме культуры (д. Ясная Поляна, 142-а).

31 мая состоится показ спектакля «Прощание с Матёрой», основу которого составили две повести Валентина Распутина: «Прощание с Матёрой» и «Последний срок». Оба произведения принадлежат к направлению деревенской прозы и затрагивают темы утраты, памяти и конфликта поколений.

Авторы постановки отмечают, что студенты-актеры сумели прочувствовать далекое, незнакомое для них время, описанное Распутиным.

Для яснополянского музея Валентин Распутин и его произведения имеют огромное значение. Писатель не раз бывал в толстовской усадьбе, участвовал в событиях музея, а в 2012 году стал лауреатом литературной премии «Ясная Поляна» в номинации «Современная классика».

В спектакле по произведениям Распутина природа и человек находятся в постоянном диалоге. Молодые актеры исследуют связь между историческим контекстом 1970-х годов и современностью.

Начало спектакля — 18.00. 16+

1 июня — спектакль «Мертвые души» по одноименной поэме Николая Гоголя. В версии ГИТИСа классическое произведение оживает в новом, современном прочтении, предлагает зрителю свежий взгляд на знакомую историю.

— Говорят, что русская классика насыщена вечными темами. Спектакль «Мертвые души» — отражение современности: в постановке соединяются консервативная классика и современные театральные приемы, — рассказывает студентка ГИТИСа Любовь Мартазанова, воплотившая в «Мертвых душах» образ Дамы, приятной во всех отношениях.

Сценография и костюмы спектакля создают атмосферу российской провинции XIX века, но с элементами современности, подчеркивая актуальность тем, затронутых в произведении Гоголя.

Постановка использует яркие визуальные и звуковые решения, что позволяет глубже погрузиться в философию писателя. В «Мертвых душах» Сергея Яшина звучит музыка Альфреда Шнитке — композитора одноименного кинофильма Михаила Швейцера.

Начало спектакля — 18.00. 12+

Справки по телефону: +7 962 278-32-79.

