В тульский музей вернулся самовар Сталина

Фото Музейного объединения

Некоторое время самовар провел в фондохранилище, поскольку его витрина требовала замены. Теперь изготовлена и установлена новая.

Тульский экземпляр — точная копия самовара, подаренного Сталину в 1949 году, на его семидесятилетие. Он изготовлен на заводе «Штамп», говорят в музее. Экземпляр, подаренный советскому лидеру, сейчас находится в Доме-музее Сталина в городе Гори в Грузии.

Форма корпуса самовара — это традиционная ваза. Профиль Сталина изображен в обрамлении гирлянд из лавровых листьев. С двух сторон от портрета возвышаются башни Московского Кремля.