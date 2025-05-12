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В тульский музей вернулся самовар Сталина
Фото Музейного объединения

В тульский музей вернулся самовар Сталина

Посетители «Тульских самоваров» вновь могут увидеть водогрей с рельефным изображением профиля Иосифа Виссарионовича.

Некоторое время самовар провел в фондохранилище, поскольку его витрина требовала замены. Теперь изготовлена и установлена новая.

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Тульский экземпляр — точная копия самовара, подаренного Сталину в 1949 году, на его семидесятилетие. Он изготовлен на заводе «Штамп», говорят в музее. Экземпляр, подаренный советскому лидеру, сейчас находится в Доме-музее Сталина в городе Гори в Грузии.

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Форма корпуса самовара — это традиционная ваза. Профиль Сталина изображен в обрамлении гирлянд из лавровых листьев. С двух сторон от портрета возвышаются башни Московского Кремля.

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