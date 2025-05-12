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Один из задержанных за поджоги машин в Туле оказался маньяком-пироманом

Один из задержанных за поджоги машин в Туле оказался маньяком-пироманом

Мы нашли у него несколько судимостей.

Сегодня тульская полиция сообщила о задержании двух мужчин, причастных к поджогам двух машин в Криволучье 10 мая. Напомним, в Пролетарском районе сгорели Daewoo и Mazda.

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Одному из задержанных 36 лет, второму  33. Они заявили, что сожгли машины ради развлечения: «Просто нравится, когда что-то горит».

Как удалось выяснить Myslo, 33-летний задержанный оказался самым настоящим маньяком-пироманом, который орудовал в Пролетарском районе Тулы.

Первую судимость «по профилю» — за кражу и умышленное уничтожение чужого имущества (автомобиля) он получил еще в 2012 году. Чуть позже он попытался устроить пожар в квартире — поджег стоящий у двери шкаф. Обошлось без жертв. За оба преступления получил 1 год и 10 месяцев, вышел на свободу досрочно.

В 2016 году фигурант выпивал с приятелем в автомобиле. Когда приятель ушел, злоумышленник вскрыл машину и угнал её. Заехал на территорию дачного кооператива, забуксовал у водонапорной башни и не смог продолжить движение. Автомобиль преступник сжег. За угон был приговорен к двум годам строгого режима, а за поджог получил два года колонии-поселения. Путем сложения приговоров в общей сложности вышла «трешка» которую он полностью отбыл и освободился осенью 2019 года. 

И уже через два месяца, в декабре 2019 года — новый поджог. Поссорившись со знакомой, пироман сжег её припаркованную у подъезда «Ладу». Был пойман, признался. Суд состоялся в мае 2020 года — 2 года строгого режима.

О других эпизодах неизвестно, но вполне возможно, что они были. Психиатрическую экспертизу, кстати, ему не проводили. 

На этот раз, 10 мая, злодей действовал с подельником. Оба были задержаны. Одному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, а вот рецидивиста, скорее всего, ждет арест. 

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Автор:
сегодня, в 19:05 0
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Событие
поджигателипироман
Место
Тула
 

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