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В Тулу прибыли артефакты эпохи викингов: фоторепортаж

В Тулу прибыли артефакты эпохи викингов: фоторепортаж

Выставка «Викинги. Путь на Восток» (12+) откроется в тульском ГИМе 25 декабря. Myslo побывал на распаковке экспонатов.

Уникальные находки археологов расскажут об эпохе воинственных скандинавов: с кем они воевали, кому молились, как ремесленничали, какие обычаи у них были в ходу. Выставка ответит на главный вопрос: как и зачем викинги пришли в Восточную Европу. Выставка условно разделена на несколько тем: «Воинская культура», «Кораблестроение», «Торговля», «Дом и его устройство», «Ремесла», «Женский мир», «Погребальный обряд», «Язычество и христианство».

Всего в экспозиции будет представлено около 1500 предметов. Часть из них найдена в тульских Супрутах, например золоченые удила и псалии:

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В одном из залов музея появится огромная ладья — реконструкция корабля, символа военных и торговых походов викингов.

Выставка «Викинги. Путь на Восток» будет работать в филиале Исторического музея в Туле с 25 декабря 2024 до 19 мая 2025 года.

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артефакты эпохи викингов
 

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