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«Русская классика» в Туле: АКМ vs «Рубин»

«Русская классика» в Туле: АКМ vs «Рубин»

Туляков приглашают на игру под открытым небом.

21 декабря Тула впервые станет местом проведения легендарного хоккейного матча «Русская классика». На стадионе «Арсенал» под открытым небом сразятся команды АКМ и «Рубин». Этот матч в рамках OLIMPBET чемпионата России по хоккею ВХЛ обещает стать ярким событием в календаре лиги.

В этом году ключевым элементом эмблемы стал тульский самовар, символизирующий тепло и уют русской зимы. Его окружают зимние атрибуты, а цветовая гамма логотипа олицетворяет сочетание холода и жара, создавая атмосферу, глубоко переплетенную с русской культурой. На фоне эмблемы изображены заснеженные деревья и элементы Тульского кремля — главного символа города.

Для АКМ это будет второй матч подобного формата. В прошлом сезоне туляки уже участвовали в «Русской классике», уступив «Югре» в Ханты-Мансийске. «Рубин» выйдет на лед в рамках этого события уже в третий раз.

Сейчас обе команды находятся в хорошей форме и занимают места в первой десятке турнирной таблицы, что гарантирует напряженную и яркую борьбу. И АКМ, и «Рубин» настроены показать максимум своих возможностей, чтобы укрепить свои позиции перед плей-офф.

Первая игра под открытым небом в ВХЛ состоялась в 2012 году в Красноярске, где «Сокол» и ярославский «Локомотив» установили рекорд посещаемости — 16 100 зрителей.

Не упустите шанс окунуться в уникальную атмосферу хоккея под открытым небом, где традиции прошлого сочетаются с энергией современного спорта. 

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