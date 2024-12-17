«Русская классика» в Туле: АКМ vs «Рубин»

21 декабря Тула впервые станет местом проведения легендарного хоккейного матча «Русская классика». На стадионе «Арсенал» под открытым небом сразятся команды АКМ и «Рубин». Этот матч в рамках OLIMPBET чемпионата России по хоккею ВХЛ обещает стать ярким событием в календаре лиги.

В этом году ключевым элементом эмблемы стал тульский самовар, символизирующий тепло и уют русской зимы. Его окружают зимние атрибуты, а цветовая гамма логотипа олицетворяет сочетание холода и жара, создавая атмосферу, глубоко переплетенную с русской культурой. На фоне эмблемы изображены заснеженные деревья и элементы Тульского кремля — главного символа города.

Для АКМ это будет второй матч подобного формата. В прошлом сезоне туляки уже участвовали в «Русской классике», уступив «Югре» в Ханты-Мансийске. «Рубин» выйдет на лед в рамках этого события уже в третий раз.

Сейчас обе команды находятся в хорошей форме и занимают места в первой десятке турнирной таблицы, что гарантирует напряженную и яркую борьбу. И АКМ, и «Рубин» настроены показать максимум своих возможностей, чтобы укрепить свои позиции перед плей-офф.

Первая игра под открытым небом в ВХЛ состоялась в 2012 году в Красноярске, где «Сокол» и ярославский «Локомотив» установили рекорд посещаемости — 16 100 зрителей.

Не упустите шанс окунуться в уникальную атмосферу хоккея под открытым небом, где традиции прошлого сочетаются с энергией современного спорта.

6+