Юных туляков приглашают на кастинг конкурса «Мини-Мисс и Мини-Мистер Тула»

Фото предоставлены модельным агентством Gold.

На отборочный тур ждут талантливых девочек и мальчиков от 4 до 18 лет.

О приеме заявок на участие в XIII ежегодном областном детском фестивале элегантности и таланта «Мини-Мисс и Мини-Мистер Тула — 2025» объявил эксклюзивный представитель Всероссийского детского конкурса «Мини-Мисс и Мини-Мистер России» по Тульскому региону — модельное агентство Gold.

На кастинг приглашают талантливых девочек и мальчиков от 4 до 18 лет, которые хотят заявить о себе на самых престижных всероссийских и международных фестивалях и конкурсах.

Подготовка к финалу фестиваля продлится две недели. Участников ждет постановка конкурсных выходов, мастер-класс по дефиле, уроки хореографии, сценическое движение, постановочная работа номеров.





Всем участникам будут вручены короны, кубки, памятные дипломы, наградные ленты с титулами, призы и подарки от организаторов и партнеров фестиваля!

Обладатели Гран-при награждаются эксклюзивными лентами, украшенными кристаллами Swarovski, короной, именным кубком и правом участия в фестивалях всероссийского и международного уровней.



В состав жюри войдут национальные директора конкурсов красоты, представители СМИ, шоу-бизнеса и фешен-индустрии.



Положение, анкета-заявка — на сайте агентства. Запись на кастинг и уточняющие вопросы по тел.: 38-41-33, 8 903 840-41-33.