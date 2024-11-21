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Юных туляков приглашают на кастинг конкурса «Мини-Мисс и Мини-Мистер Тула»
Фото предоставлены модельным агентством Gold.

Юных туляков приглашают на кастинг конкурса «Мини-Мисс и Мини-Мистер Тула»

На отборочный тур ждут талантливых девочек и мальчиков от 4 до 18 лет.

О приеме заявок на участие в XIII ежегодном областном детском фестивале элегантности и таланта «Мини-Мисс и Мини-Мистер Тула — 2025» объявил эксклюзивный представитель Всероссийского детского конкурса «Мини-Мисс и Мини-Мистер России» по Тульскому региону — модельное агентство Gold. 

На кастинг приглашают талантливых девочек и мальчиков от 4 до 18 лет, которые хотят заявить о себе на самых престижных всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. 

Подготовка к финалу фестиваля продлится две недели. Участников ждет постановка конкурсных выходов, мастер-класс по дефиле, уроки хореографии, сценическое движение, постановочная работа номеров. 

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Всем участникам будут вручены короны, кубки, памятные дипломы, наградные ленты с титулами, призы и подарки от организаторов и партнеров фестиваля! 

Обладатели Гран-при награждаются эксклюзивными лентами, украшенными кристаллами Swarovski, короной, именным кубком и правом участия в фестивалях всероссийского и международного уровней. 
 
В состав жюри войдут национальные директора конкурсов красоты, представители СМИ, шоу-бизнеса и фешен-индустрии.
 
Положение, анкета-заявка — на сайте агентства. Запись на кастинг и уточняющие вопросы по тел.: 38-41-33, 8 903 840-41-33.

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Место
Тула

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