Театр-студия «​​​​​​​Мюсли» приглашает всех на юбилейный спектакль

Фото: Алексей Мизарев

Постановка под названием «Покорители Зари» написана по мотивам сказки К. С. Льюиса из цикла «Хроники Нарнии».

Уже пятнадцать лет на тульской сцене выступает современный театр «Мюсли», представлявший Тулу и Россию в двенадцати странах мира и объединяющий молодёжь города.

В четверг, 5 декабря, в 19.00, «Мюсли» отпразднуют юбилей. Праздничный вечер будет состоять из театрального капустника и интерактивов: у зрителей будет возможность продегустировать блюда из спектаклей в «театральном кафе» оставить свой след на «карте мира Мюслей», выиграть призы сделать яркие фото с актёрами.

Украшением вечера станет театральная премьера этого года — постановка «Покорители Зари» по мотивам сказки К. С. Льюиса из цикла «Хроники Нарнии». Это пластический спектакль с элементами светового шоу и обилием спецэффектов.

Спектакль состоится ДК Машзавода (ул. Демидовская, д. 52) Возрастной рейтинг: 6+. Продолжительность: 2 часа 20 мин. (с одним антрактом).