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Театр-студия «​​​​​​​Мюсли» приглашает всех на юбилейный спектакль
Фото: Алексей Мизарев

Театр-студия «​​​​​​​Мюсли» приглашает всех на юбилейный спектакль

Постановка под названием «Покорители Зари» написана по мотивам сказки К. С. Льюиса из цикла «Хроники Нарнии».

Уже пятнадцать лет на тульской сцене выступает современный театр «Мюсли», представлявший Тулу и Россию в двенадцати странах мира и объединяющий молодёжь города.

В четверг, 5 декабря, в 19.00, «Мюсли» отпразднуют юбилей. Праздничный вечер будет состоять из театрального капустника и интерактивов: у зрителей будет возможность продегустировать блюда из спектаклей в «театральном кафе» оставить свой след на «карте мира Мюслей», выиграть призы сделать яркие фото с актёрами.

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Украшением вечера станет театральная премьера этого года — постановка «Покорители Зари» по мотивам сказки К. С. Льюиса из цикла «Хроники Нарнии». Это пластический спектакль с элементами светового шоу и обилием спецэффектов. 

Спектакль состоится ДК Машзавода (ул. Демидовская, д. 52) Возрастной рейтинг: 6+. Продолжительность: 2 часа 20 мин. (с одним антрактом).

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