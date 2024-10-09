  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. Выставка одного из художников храма Христа Спасителя откроется в Выставочном зале - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Выставка одного из художников храма Христа Спасителя откроется в Выставочном зале
Фото предоставлены Тульским музейным объединением.

Выставка одного из художников храма Христа Спасителя откроется в Выставочном зале

Работы Анатолия Петрова в Выставочном зале на Красноармейском проспекте, 16 представят впервые. Выставка откроется 9 октября в 16.00.

Определить основное жанровое направление, в котором работает Анатолий
Петров, сложно. Художник и сам признается, что у него нет
предпочтительных жанров, излюбленных тем, любимых цветовых созвучий.

_IV_9658.JPG

Работам Петрова свойственна большая зависимость от впечатлений. Мастер
создаёт собственный мир, открытый и настолько же замкнутый
одновременно.

Первая персональная выставка состоялась, когда художнику было уже почти
пятьдесят лет. В этом особенность его творческой натуры — не показывать то,
что кажется не до конца выверенным.

_IV_9657.JPG

Анатолий Петров — российский художник, живописец. Член Союза
художников России с 1993 года. Участвовал в воссоздании скульптурного
убранства храма Христа Спасителя в Москве.

6+
 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:10 +1
Другие статьи по темам
Событие
выставкакартины
Люди
Анатолий Петров
Место
ТулаВыставочный зал Тулы

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Глава Новомосковска показал первый макет памятника Александру Пушкину
Глава Новомосковска показал первый макет памятника Александру Пушкину
Премия правительства: в Тульской области стартовал конкурс для талантливой молодежи
Премия правительства: в Тульской области стартовал конкурс для талантливой молодежи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.