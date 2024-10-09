Выставка одного из художников храма Христа Спасителя откроется в Выставочном зале

Определить основное жанровое направление, в котором работает Анатолий
Петров, сложно. Художник и сам признается, что у него нет
предпочтительных жанров, излюбленных тем, любимых цветовых созвучий.
Работам Петрова свойственна большая зависимость от впечатлений. Мастер
создаёт собственный мир, открытый и настолько же замкнутый
одновременно.
Первая персональная выставка состоялась, когда художнику было уже почти
пятьдесят лет. В этом особенность его творческой натуры — не показывать то,
что кажется не до конца выверенным.
Анатолий Петров — российский художник, живописец. Член Союза
художников России с 1993 года. Участвовал в воссоздании скульптурного
убранства храма Христа Спасителя в Москве.
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