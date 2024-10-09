Выставка одного из художников храма Христа Спасителя откроется в Выставочном зале

Фото предоставлены Тульским музейным объединением.

Работы Анатолия Петрова в Выставочном зале на Красноармейском проспекте, 16 представят впервые. Выставка откроется 9 октября в 16.00.

Определить основное жанровое направление, в котором работает Анатолий

Петров, сложно. Художник и сам признается, что у него нет

предпочтительных жанров, излюбленных тем, любимых цветовых созвучий.

Работам Петрова свойственна большая зависимость от впечатлений. Мастер

создаёт собственный мир, открытый и настолько же замкнутый

одновременно.

Первая персональная выставка состоялась, когда художнику было уже почти

пятьдесят лет. В этом особенность его творческой натуры — не показывать то,

что кажется не до конца выверенным.

Анатолий Петров — российский художник, живописец. Член Союза

художников России с 1993 года. Участвовал в воссоздании скульптурного

убранства храма Христа Спасителя в Москве.

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