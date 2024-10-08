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Красивых тулячек приглашают на кастинг полуфинала конкурса «Мисс Тула 2025»
Фото из архива Myslo.

Красивых тулячек приглашают на кастинг полуфинала конкурса «Мисс Тула 2025»

Победительница в течение года участвует в социальных и культурных проектах, в съемках. У нее есть шанс представить Тулу на конкурсе «Мисс Россия».

Конкурс «Мисс Тула» проводится с 2007 года, его эксклюзивным организатором является модельное агентство Linda.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе «Мисс Тула — 2025» может любая девушка ростом от 165 см, в возрасте от 14 до 25 лет, не состоящая в официальном браке и не имеющая детей. 

Регистрация и кастинг претенденток на право участия в полуфинале конкурса «Мисс Тула — 2025» проводится в офисе модельного агентства Linda по адресу: Тула, ул. Клары Цеткин, 4 (бизнес-центр «Альянс»), офис 304.

Вы можете записаться на кастинг по телефону 8 (4872) 704-734 или заполнив анкету на сайте

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Напомним, что «Мисс Тула 2024» Милана Яворская блестяще выступила на конкурсе «Мисс Россия» и вошла в топ-20 самых красивых девушек страны. 

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