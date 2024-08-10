В Епифани прошел фестиваль «На Дону стоим! Дон славим!»

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Ежегодный праздник, приуроченный к медовому спасу, стал частью проекта «Музейное лето в Туле».

Для жителей и гостей Епифани прошла ярмарка меда и изделий тульских народно-художественных промыслов. От имени врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева всех присутствующих поприветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

– Епифань – славное историческое село и некогда крупный уездный центр, расположенный на Дону. Фестиваль этого года имеет особое значение, ведь мы проводим его в год 645-летия Куликовского сражения. По распоряжению президента Владимира Путина в 2030 наша страна отметит 650-летите битвы. Сейчас идет активная подготовка к созданию на Куликовом поле современного музейно-туристического кластера и проведению крупных юбилейных мероприятий, – сказала Татьяна Рыбкина.

Более 200 мастеров и товаропроизводителей из Тульской области и других регионов России от Пскова до Алтая – медовики, гончары, резчики по дереву, кружевницы, мастера художественной ковки представили свои изделия на ярмарке. Для гостей фестиваля музыкальную программу подготовил Губернаторский духовой оркестр Тульской областной филармонии и фольклорными коллективами «Ярмарочная карусель».

Для всех желающих были организованы фотозоны, интерактивные площадки и увлекательные мастер-классы.