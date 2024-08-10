  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Статьи по тегу: музыкальная школа в туле, страница 124 - MySlo.ru
  4. Статьи по тегу: музыкальная школа в туле, страница 124 - MySlo.ru
  5. Статьи по тегу: музыкальная школа в туле, страница 124 - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Епифани прошел фестиваль «На Дону стоим! Дон славим!»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Епифани прошел фестиваль «На Дону стоим! Дон славим!»

Ежегодный праздник, приуроченный к медовому спасу, стал частью проекта «Музейное лето в Туле».

Для жителей и гостей Епифани прошла ярмарка меда и изделий тульских народно-художественных промыслов. От имени врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева всех присутствующих поприветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

– Епифань – славное историческое село и некогда крупный уездный центр, расположенный на Дону. Фестиваль этого года имеет особое значение, ведь мы проводим его в год 645-летия Куликовского сражения. По распоряжению президента Владимира Путина в 2030 наша страна отметит 650-летите битвы. Сейчас идет активная подготовка к созданию на Куликовом поле современного музейно-туристического кластера и проведению крупных юбилейных мероприятий, – сказала Татьяна Рыбкина.

6a9tbzf84wb4ohii6ynhw08clqpbllzv.jpeg

Более 200 мастеров и товаропроизводителей из Тульской области и других регионов России от Пскова до Алтая – медовики, гончары, резчики по дереву, кружевницы, мастера художественной ковки представили свои изделия на ярмарке. Для гостей фестиваля музыкальную программу подготовил Губернаторский духовой  оркестр Тульской областной филармонии и фольклорными коллективами «Ярмарочная карусель».

Для всех желающих были организованы фотозоны, интерактивные площадки и увлекательные мастер-классы.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 22:20 0
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областиЕпифанская ярмаркафестиваль
Место
Тульская областьЕпифань

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области силовики устроили «облавы» на нелегалов
В Тульской области силовики устроили «облавы» на нелегалов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.