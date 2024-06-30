В День семьи в ГИМ проведут праздник для тульских пар

В День семьи, любви и верности, 8 июля, в филиале ГИМ будут чествовать

пары, прожившие в счастливом супружестве 50, 45, 40 и 30 лет. Их ждут величальные песни и хоровод. Самим же участникам торжества нужно будет вспомнить, что они знают о свадьбе.



Как рассказали в пресс-службе филиала, в этот же день пройдет квест-игра «По следам русской свадьбы». Экскурсия с квизом позволит «побывать» на разных свадьбах и понять, чем они отличаются друг от друга.



Отмечать главный праздник Года семьи в музее начнут 6 июля. Помимо

традиционных экскурсий, по выставке «Русская свадьба» посетители, в

первую очередь дети, смогут поучаствовать в мастер-классах по созданию

семейного оберега: куклы-неразлучники вручались молодоженам на

свадьбу. Интересующиеся историей родного края оценят уникальные

документы, рассказывающие о том, как проходило венчание в России в XVII — XIX веках. Это сговорные, рядные и поступные записи, венечные памяти и брачные обыски из фондов Государственного архива Тульской области, с которыми можно будет познакомиться на встрече с сотрудниками архива. 7 июля тулякам и гостям города предстоит узнать про таинство венчания.