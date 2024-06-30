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В День семьи в ГИМ проведут праздник для тульских пар
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В День семьи в ГИМ проведут праздник для тульских пар

Мероприятия пройдут на выставке «Русская свадьба. Традиции и обряды»

В День семьи, любви и верности, 8 июля, в филиале ГИМ будут чествовать
пары, прожившие в счастливом супружестве 50, 45, 40 и 30 лет. Их ждут величальные песни и хоровод. Самим же участникам торжества нужно будет вспомнить, что они знают о свадьбе.

Как рассказали в пресс-службе филиала, в этот же день пройдет квест-игра «По следам русской свадьбы». Экскурсия с квизом позволит «побывать» на разных свадьбах и понять, чем они отличаются друг от друга.

Отмечать главный праздник Года семьи в музее начнут 6 июля. Помимо
традиционных экскурсий, по выставке «Русская свадьба» посетители, в
первую очередь дети, смогут поучаствовать в мастер-классах по созданию
семейного оберега: куклы-неразлучники вручались молодоженам на
свадьбу. Интересующиеся историей родного края оценят уникальные
документы, рассказывающие о том, как проходило венчание в России в XVII — XIX веках. Это сговорные, рядные и поступные записи, венечные памяти и брачные обыски из фондов Государственного архива Тульской области, с которыми можно будет познакомиться на встрече с сотрудниками архива. 7 июля тулякам и гостям города предстоит узнать про таинство венчания. 

программа мероприятий
6 июля

12.00 — 17.00 — мастер-классы «Исторический музей — детям», 5+;
12.30, 16.30, 18.30 — экскурсия по выставке «Русская свадьба. Традиции и
обряды», 12+;
14:00 — лекция «Обряд венчания в документах Государственного архива
Тульской области», 12+.

7 июля

12.00 — 17.00 — мастер-классы «Исторический музей — детям», 5+;
12.30, 16.30 — экскурсия по выставке «Русская свадьба. Традиции и обряды»,12+;
12.00 — лекция «Таинство венчания: история и современность», 14+;
15.00 — экскурсия с мастер-классом «Вслед за свадебным поездом» от
Исторического музея и Музея имени Андрея Рублева, 10+.

8 июля

10.30, 16.30  экскурсия по выставке «Русская свадьба. Традиции и
обряды», 12+;
12.00–16.00 — квест-игра «По следам русской свадьбы», 7+;
13.00 — поздравление супружеских пар;
13.30, 15.30 — экскурсия с квизом «Такая разная свадьба», 12+.
 
В программе возможны изменения. Дополнительная информация по
телефону 8 (4872) 77-31-65.

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