Угнанный автомобиль тульского спасателя «ЛизаАлерт» найден

Пропавший автомобиль тульского спасателя «ЛизаАлерт», белую «Волгу», нашли. Об этом сообщили сотрудники поисково-спасательного отряда в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Подробности поисков, к сожалению, пока неизвестны.

— Мгновенная реакция и профессионализм со стороны полиции и СМИ, информационная поддержка оказанная коллегами из других регионов и ваш умопомрачительный отклик на нашу просьбу о помощи — вот что обеспечило возвращение машины с оборудованием в целости и сохранности! Выражаем отдельную благодарность отделению полиции «Советский» УМВД России по г. Туле и Артёму, чьё свидетельство стало ключевым в обнаружении автомобиля, — написали спасатели.

Напомним, неизвестные угнали автомобиль накануне, 25 июня, с остановки улицы Мосина в Туле. Волонтеры написали заявление в полицию и разослали новость во все доступные паблики. В салоне «Волги» находилось отрядное оборудование, критически необходимое волонтерам в сезон активных поисков.