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Сайт фестиваля «Толстой» рухнул в первые минуты продажи билетов. Что говорят организаторы?

Сайт фестиваля «Толстой» рухнул в первые минуты продажи билетов. Что говорят организаторы?

Возмущенные туляки пишут посты в соцсетях.

Продажа билетов на фестиваль стартовала 19 июня.

— Вчера пыталась купить билеты на фестиваль «Толстой»: 15 минут — «ошибка сервера», 5 минут — «спам, перезагрузить сайт», 10 минут — «ах, у нас так много желающих, мы поставили вас в очередь, ожидайте», потом 5 минут на любой выбор на схеме рассадки — «мест нет» и под занавес — «регистрация на событие закрыта»… Сказать, что вчера я была зла, это ничего не сказать! На фестиваль «Толстой» в Ясной мы ездим с 2006 года, но такой треш с покупкой билетов у меня впервые. Да, уже несколько лет график жизни в день открытия продажи билетов подчинён этой стратегической задаче, но так, чтобы она была абсолютно невыполнимой, это впервые… Неужели нельзя сделать реально работающую платформу по продаже билетов и не создавать такую волну негатива вокруг фестиваля? — пишет в соцсетях тулячка Юлия Селезнева.

Реализация билетов на фестиваль «Толстой» организована на подсайте платформы Timepad. Вот как прокомментировали проблему организаторы:

— Мы очень рады и благодарны каждому, кто сумел купить билет.

Несмотря на все наши усилия по увеличению серверных мощностей сайта, на работу сервиса Timepad мы, к сожалению, повлиять никак не можем. При единовременном наплыве такого количества людей, он просто не выдерживает. Просим прощения за неудобство у всех, кто столкнулся с трудностями и техническими сложностями при покупке билетов.

Если оплаченный билет не пришел вам на почту, вы можете воспользоваться кнопкой «Связаться с организатором» на нашей странице события в Timepad. Мы вас не бросим и обязательно постараемся помочь.

Следующие партии билетов появятся в продаже уже совсем скоро!
Мы стараемся делать все возможное, чтобы каждый желающий смог посетить интересные ему мероприятия. Поэтому в этом году билеты на наш фестиваль можно будет также купить на сервисе Afisha. Об этом мы обязательно объявим отдельно.

Спасибо вам за понимание и за то, что остаетесь с нами несмотря ни на что, искренне ваша, команда фестиваля Толстой.

Отметим, что проблемы с продажей билетов у фестиваля были и в прошлом году. Сейчас соцсети фестиваля разрываются от гневных комментариев:

Maru: «Вы прикалываетесь или что? Вы знаете прекрасно, что Timepad не выдерживает, и упорно продолжаете продавать билеты там».

Tamara: «Ждём «афишу», нервная система не готова к таким неприятностям по покупке билетов».

Aleksey K: «Все желающие остались за бортом))) смените место продажи билетов! Каждый раз все зависает и ломается!»

Вера Александровна: «Не бросите? Ну- ну. Отправила обращение. Жду обратной связи и купленных мною билетов».

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