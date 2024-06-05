В квартиру к тулякам ночью заползла змея

Фото Елены Курлыковой.

Забегая вперед, скажем: и с людьми, и со змейкой все хорошо!

Об этой истории на своей странице в соцсетях рассказала заведующая отделом развития Тульского экзотариума Елена Курлыкова.

В час ночи ее разбудил звонок от диспетчера службы спасения.

Елена Курлыкова — В доме рядом с цирком на первом этаже обычной пятиэтажки под холодильником жильцы обнаружили змею зелёного цвета. Люди в панике и очень просят помочь. Попросила прислать фото змеи, отправила нашим биологам-герпетологам. Профи определили по кусочку тела рептилии, что с вероятностью 99,9% это уж. Не страшен, не ядовит, но руки надо защитить все равно, если решу съездить. Работники экзотариума не обязаны приезжать на такие вызовы, но стараемся все же помогать тулякам в поимке змей. Чисто из любви к рептилиям. Безвозмездно, то есть даром.

Елена приехала в квартиру и из-под холодильника достала змейку. Не зеленый, а серый молодой уж с желтым пятном на шее. Проблема была в том, что змея оказалась намертво приклеенной к ловушке для мышей.

— От ловушки освободили, но он весь перемазался в клее, который так легко не отчистить. В природу в таком виде выпускать нельзя. Я взяла его домой и позже отвезла к герпетологам. После удаления остатков клея у ужа будет шанс продолжить свою обычную ужиную жизнь на берегу водоема, — говорит Елена Курлыкова.

Как ужик оказался в квартире, сказать сложно. По словам Елены, в поисках прохлады он мог проникнуть и через неприкрытую дверь, и через коммуникации.

— Такие случаи редки, но случаются. Спасатели просят нас выехать с ними 3-4 раза в год, но не только на ужей, чаще на террариумных змей, которые сбежали от хозяев.