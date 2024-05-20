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В Туле названы победители фестиваля военного кино имени Юрия Озерова
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле названы победители фестиваля военного кино имени Юрия Озерова

Так, хрустальным призом были отмечены фильмы «Чудо на войне» и «Сталин и Победа».

В Туле состоялась торжественная церемония закрытия XXII Международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова. В этом году он посвящен 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, освобождению Белоруссии, Крыма и Севастополя. 

В учреждениях образования и культуры региона прошли творческие выступления артистов. Зрители встретились с Анной Шатиловой, Евгением Кочергиным, Александром Коршуновым, Юрием Назаровым, Юрием Черновым, Натальей Хорохориной, Екатериной Шпица и другими.

На кинофестивале было представлено более 80 фильмов в шести программах игрового, документального, детско-юношеского, короткометражного, ретроспективного кино и сериалов. Помимо российских, были представлены фильмы из Белоруссии, Киргизии, Китая и Сербии.

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На торжественной церемонии закрытия определили победителей в конкурсных номинациях.

Так, хрустальным призом фестиваля были отмечены фильмы «Чудо на войне» и «Сталин и Победа». В программе «Битва за жизнь» наградили фильм «Я иду домой» Владислава Рыткова. Приз «Золотой меч» присудили сериалу «Банда Зиг Заг». Лучшим сценаристом стала Татьяна Комонова. Приз за лучшую режиссуру получил Андрей Симонов. Лучшей актрисой стала Дарья Кукарских, лучшим актером — Ринат Есеналиев.

Гран-при фестиваля вручила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Награду получил фильм об СВО режиссера Андрея Симонова «20/22», снятый в Мариуполе.

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Заместитель председателя правительства Ольга Гремякова вручила особую награду — приз губернатора Тульской области «За сохранение исторической памяти» режиссеру фильма «Командир» Тимуру Хвану.

Ольга Гремякова отметила, что фестиваль проводится в городе-герое Туле на постоянной основе с 2016 года по инициативе помощника Президента Алексея Дюмина.

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