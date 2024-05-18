Артобстрелы, тульские пряники в подсумках и медицинские чудеса: репортаж Myslo из ЛНР

Фото автора, Дмитрия Андросова и Галины Бодановой.

Наша первая остановка на территории ЛНР — примерно через 10 минут езды от погранпункта «Чертково-Меловое». На обочине стоят два бетонных «колпака», небольшое строеньице, наскоро сколоченное из досок. Чуть поодаль — грузовик с работающим генератором в кузове. По периметру — бойцы в броне и с автоматами, из бойницы в «колпаке» торчит дуло пулемёта.

Военные, услышав, что в машинах гуманитарная помощь, ограничиваются быстрой проверкой документов и дают советы по дальнейшему маршруту — ездить в этих местах приходится либо по заранее загруженным в навигатор картам, либо по старинке, вооружившись огромным «Атласом автомобильных дорог». Несмотря на то, что Луганщина больше года назад стала частью России, мобильная связь и интернет от российских операторов здесь до сих пор почти не работают.

Оставляем парням коробку свежих тульских пряников — они улыбаются и раскладывают угощение по пустым подсумкам.

— Спасибо за то, что помогаете. Счастливого пути!

Три наших микроавтобуса, грузно переваливаясь на неровной дороге, медленно объезжают «ежи», сваренные из толстых швеллеров. Сверяемся с картой: мы находимся недалеко от маленького села Великоцк, в 130 километрах от столицы республики.

К госпиталю 39-го гвардейского ОМЕДО ВДВ России мы подъезжаем уже в сумерках. В столице республики объявлена воздушная опасность. В такие минуты жизнь в буквальном смысле замирает: все передвижения на транспорте запрещены, а людям следует пройти в укрытия. Часовой на посту требует погасить фары и загнать машины под деревья, чтобы их не было видно сверху. Мы подчиняемся и терпеливо ждём. Минут через 40 над пропускным пунктом загорается фонарь: тревога отменена, можно заезжать на территорию.

В этот раз мы привезли в госпиталь генераторы холодного тумана для дезинфекции помещений, расходные материалы и запасные части для аппаратуры, респираторы, спинальные щиты для эвакуации тяжелораненых пациентов с поля боя, несколько десятков коробок физраствора, обезболивающие, противошоковые, противовоспалительные и другие препараты.

Груз комплектовался по заявкам медиков, а деньги на закупку всего необходимого переводили жители разных уголков Тульской области.

В рамках благотворительного сбора, объявленного на Myslo, удалось собрать около 40 тысяч рублей. Спасибо вам, дорогие читатели!

Утром, на разгрузке, наш старый знакомый Дима с позывным «Кузьмич» рассказывает, что прошедшая ночь была первой за неделю, когда врачам и пациентам госпиталя удалось нормально поспать:

— ВСУшники нам знатно нервы потрепали. Вчера ударили американскими ATACMSами по нефтебазе в Ровеньках — четверо погибших, около 10 раненых. Сегодня обстреляли автопробег в Донецке. Причём бьют кассетами, чтобы больше жертв было… — растерев о подошву окурок, Кузьмич разражается мощным ругательством.

На земле сложены брезентовые носилки с заскорузлыми бурыми пятнами крови — ночью, сразу после нас, в госпиталь прибыла машина с передовой. В приёмном отделении все сотрудники на ногах — оформляют поступающих пациентов, оказывают помощь, накладывают чистые повязки. В коридоре в ряд стоят каталки с ранеными, на лавках сидят бойцы, способные идти самостоятельно. У кого-то перевязана рука, у кого-то — противоожоговый компресс на голове.

— Большинство раненых поступают к нам после атак беспилотников или артобстрелов, — комментирует главная медицинская сестра 39-го гвардейского ОМЕДО Оксана В. с позывным «Фея». — Многие остаются в нашем госпитале, а самых сложных пациентов мы отправляем на следующий этап эвакуации — в Ростов-на-Дону. Оттуда при необходимости их транспортируют в федеральные медучреждения.

Команда тульских военных медиков не только «штопает» бойцов — находится время и для планового лечения. Например, недавно челюстно-лицевой хирург медотряда прооперировал пациента, который из-за обострения хронических заболеваний полностью лишился зубов. Провели протезирование полными съёмными акриловыми протезами. Боец благополучно вернулся в подразделение.

Профессия обязывает медиков быть реалистами и материалистами, но в богатой практике отряда есть случаи, которые иначе как чудом не назовёшь. Несколько дней назад в госпиталь поступил военнослужащий с проникающим ранением живота, все внутренние органы при этом были целы. Оказалось, ранее пациент перенёс операцию по поводу острого аппендицита и в области бывшего отростка возник спаечный процесс.

Это считается осложнением операции, но в данном случае оно спасло бойцу жизнь, не допустив распространение патологического процесса в брюшную полость. Из-за сложной оперативно-тактической обстановки боец поступил в госпиталь лишь на седьмой день после ранения, и если бы не удаленный аппендицит — последствия могли быть необратимыми и трагичными. Медики в очередной раз убедились: в их работе есть место чуду.

Про волонтёров и нехватку времени в сутках

После разгрузки встречаемся с командиром 39-го гвардейского ОМЕДО, трижды кавалером ордена Мужества, подполковником Юрием Бровко. У него огромное количество неотложных задач, занятость колоссальная. Но он всегда найдет время, чтобы лично пообщаться с волонтерами.

В многочисленных телеграм-каналах, освещающих ход СВО, пишут, что после начала активной боевой работы на харьковском направлении медицинским подразделениям следует привести себя в полную готовность.

— Наш отряд готов к выполнению всех стоящих перед ним задач, в том числе благодаря волонтёрам, которые привозят в госпиталь всё необходимое, — говорит подполковник Бровко. — За время СВО мы уже пережили много сложных периодов: напряжённая обстановка на фронте, массированные обстрелы наших подразделений со стороны противника, зимние холода, когда нашим главным врагом была пневмония… Справились тогда — справимся и сейчас! Всё это возможно благодаря сотням тысяч людей, которые помогают и поддерживают нас, собирают и доставляют гуманитарные грузы. Низкий им поклон!

Жительница Алексина Галина Боданова уже больше года занимается сбором необходимых вещей для военнослужащих 39-го гвардейского ОМЕДО. В обычной жизни она работает ведущим юрисконсультом в алексинском филиале «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области», а всё свободное время посвящает волонтёрской деятельности.

— С самого начала СВО я решила, что буду помогать нашим ребятам, тем более что там находятся мои земляки, которых я давно и хорошо знаю. Но поначалу возникли сложности. Передавать гуманитарную помощь без конкретного адреса доставки незнакомым людям я не хотела. Вскоре узнала, что тульское отделение партии «Справедливая Россия — За правду» занимается доставкой гуманитарных грузов.

Купила на свои деньги одеяла и перевязочные материалы, привезла туда. Первый сбор был очень скромным, и я предложила открыть в Алексине постоянный пункт сбора помощи, начать благотворительный сбор средств на закупку необходимых вещей и лекарств. Заместитель руководителя отделения Дмитрий Андросов поддержал мою инициативу, я написала свой первый пост, начались отклики…

Сейчас на счету Гали — несколько поездок в зону СВО и тонны собранных грузов. В благотворительном проекте #ТВОРИМБЛАГО ВМЕСТЕ — несколько сотен постоянных участников, а на страницу «ВКонтакте» подписано больше 8 тысяч человек.

— Единственное, что мне мешает, — это то, что в сутках всего 24 часа. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто помогает нам обеспечивать медиков и их пациентов всем необходимым. И конечно, я очень признательна моей семье за поддержку и понимание.

Родные стали относиться к волонтёрству как ещё к одной моей работе, со всеми её особенностями — диким ритмом, командировками и круглосуточным рабочим днём. Старший сын говорит, что гордится мной, а младший признался, что скучает, когда я уезжаю на новые территории. Но это моё дело, я вкладываю в него всю себя, свою душу и буду счастлива, если мой пример вдохновит кого-то на добрые дела.

Дмитрий Андросов — По традиции мы привезли пациентам госпиталя тульские пряники, сладости и сигареты, — рассказал заместитель руководителя тульского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Андросов. — Также удалось передать одному из бойцов посылку от жены — незадолго до отъезда с нами связалась землячка и попросила передать мужу личные вещи. К таким просьбам мы относимся с особым вниманием и по возможности стараемся их выполнять. Боец пострадал от атаки дрона, сейчас проходит лечение и скоро будет поставлен в строй. Надеюсь, посылка от родных и близких придаст ему сил и энергии для выздоровления!

Специальная школа в зоне специальной операции

Попрощавшись с тульскими военными медиками, выдвигаемся в Ровеньки — город, расположенный в 60 километрах от Луганска. Проезжаем мимо той самой нефтебазы, о которой говорил Дима «Кузьмич».

После ракетного удара ВСУ от кирпичной постройки камня на камне не осталось, на обочине чернеет остов сгоревшего микроавтобуса, а рядом стоит посечённый осколками бензовоз на спущенных шинах.

Мы направляемся в Кленовую специальную коррекционную общеобразовательную школу-интернат, в которой живут и учатся дети с ограниченными возможностями. Для них мы везём груз, собранный группой под названием «Мы — SHAMAN», это группа поклонников певца Ярослава Дронова.

Фан-клуб образовался летом 2023 года, после концерта SHAMAN'а в питерском Пушкине. По словам участницы сообщества Ирины Рудюк, фанаты SHAMAN'а решили последовать примеру любимого исполнителя и поддержать тех, кто нуждается в помощи.

— Ярослав — не только замечательный артист, но и человек с большим сердцем, — говорит Ирина. — Он не раз давал благотворительные концерты на Донбассе, отправлял гуманитарную помощь в зону СВО. И мы решили: почему бы нам тоже не организовать гуманитарный сбор? Методом проб и ошибок, не без помощи «сарафанного радио», мы вышли на Кленовую спецшколу-интернат, выяснили, в чём нуждаются дети, — и дело пошло!

По словам Ирины, в эпоху интернета для добрых дел нет границ и преград. Достаточно подготовить перечень необходимых вещей и разместить его в соцсетях:

— Мы получили от руководства школы подробный список. В него вошли канцтовары, игрушки, бытовая химия, одежда, книги, товары для творчества — более 40 наименований. Объявили добровольный сбор средств, переводы шли из разных уголков страны — от Восточной Сибири и Алтая до Санкт-Петербурга и Карелии.

К нам присоединились наши соотечественники, живущие в Европе: не имея возможности перевести деньги на российский счёт, они заказывали необходимые вещи на маркетплейсах, оплачивали их и оформляли доставку в определённый пункт выдачи. Вот так, всем миром, по крупицам нам удалось собрать большой груз: не только канцтовары и бытовые принадлежности, но и спортивный инвентарь, самокат и даже игровое оборудование для спортплощадки. Надеюсь, что эта поездка — только начало. Приглашаем всех неравнодушных присоединиться к нам!

Елена Калмыкова работает в Кленовой школе-интернате уже 25 лет — начинала в качестве воспитателя-дефектолога, а год назад была назначена директором. В учреждении с понедельника по пятницу живут 86 детей из Ровенек и ближайших населённых пунктов.

— У нас много детей с расстройствами аутистического спектра, для них очень важно иметь возможность заниматься творчеством — рисовать, лепить, раскрашивать. Важную роль играет лечебная физкультура — нужны тренажёры, детская площадка для занятий на свежем воздухе. Конечно, всего этого не хватает, поэтому остаётся надеяться на помощь хороших людей. Спасибо вам!

Доставку гуманитарного груза в Луганскую Народную Республику организовали тульские справедливороссы под руководством депутата областной Думы Сергея Гребенщикова. Эта поездка стала 14-й по счёту:

— Мы видим, что земляки узнают о наших гуманитарных инициативах и предлагают своё участие, свою помощь, — отметил Сергей Валерьевич. — Очередная поездка показала, что мы можем не ограничиваться поездками в луганский военный госпиталь, а доставлять грузы в другие города. Искренне благодарю всех неравнодушных земляков, которые помогают обеспечивать наших военнослужащих всем необходимым. Мы будем продолжать эту работу столько, сколько потребуется, ведь победа куётся не только на фронте, но и в тылу!

От автора.

Дорогие друзья! Ещё раз искренне благодарю каждого, кто интересовался, помогал, поддерживал и сочувствовал. Нашу помощь и поддержку очень ценят! Спасибо вам за ваши добрые помыслы, слова и дела!