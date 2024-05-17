В тульском Фонде искусств выставлены 300 шедевров из 12 федеральных музеев

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Все предметы уникальной экспозиции связаны с тульской землей – историческими событиями, местами и личностями.

В преддверии Международного дня музеев, в тульском Фонде искусств открылась выставка «Тула. Шедевры. Музеи России». Она проводится по инициативе экс-главы региона, помощника Президента РФ Алексея Дюмина и при поддержке Минкульта России.

12 ведущих федеральных музеев представили из своих фондов порядка 300 подлинных предметов, связанных с тульской землей – историческими событиями, местами, личностями. Врио Губернатора Тульской области Дмитрий Миляев приветствовал собравшихся на торжественном открытии.

– Алексей Геннадьевич Дюмин оставил Туле и Тульской области огромное культурное наследие. Благодаря ему культура в регионе развивается, благодаря ему Тула стала третьей музейной столицей. Благодаря ему в регионе уже в третий раз проводится проект «Музейное лето в Туле», и в этом году его флагманская выставка – «Тула. Шедевры. Музеи России», –сказал Дмитрий Миляев.

На инициативу Алексея Дюмина откликнулись ведущие федеральные музеи, выставка уникальна как по масштабу музеев-участников, так и по концепции.

В экспозиции представлены полотна великих художников, портреты знаменитых туляков, изображения и архивные документы, связанные со значимыми историческими событиями в регионе. Выставку дополнили предметы декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов (самовары, изделия тульских златокузнецов, оружие, традиционная одежда, головные уборы и украшения), а также иконы в окладах, выполненных тульскими мастерами, и многое другое.

Посетители увидят портрет Л. Н. Толстого кисти Ильи Репина; работы Ореста Кипренского: портреты В. А. Жуковского, русского гусара Давыдова (эта картина впервые покинула Русский музей); портрет И. С. Тургенева кисти Василия Перова. Также на выставке представлены произведения художников – уроженцев Тульской губернии: Наталии Гончаровой, Григория Мясоедова, Василия Рождественского.

Выставка поделена на две концептуальные части:

«Кузница» – уголь, огонь, металл (черный, красный, желтый цвета). Здесь зрители увидят оружие, предметы промышленного производства;

«Ландшафт» – природа, небо, вода (бирюзовый, зеленый, коричневый цвета). Здесь будут представлены различные направления живописи, театра, музыки.

Выставка продлится до середины сентября. Ее планшетный вариант будет представлен во всех районных ДК Тульской области. Билеты можно приобрести в том числе по Пушкинской карте.