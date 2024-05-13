Прокуратура Тульской области проверяет организацию, сжигающую медицинские отходы

Фото прокуратуры Тульской области.

Тульская природоохранная прокуратура организовала проверку по факту сжигания ООО «ЭкоТрансПроект» отходов в поселке Бруснянском Узловского района. Об этом в надзорный орган сообщила администрация муниципалитета.

На место уничтожения отходов выехали сотрудники Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита». Они установили, что «ЭкоТрансПроект» занимается деятельностью по обезвреживанию медицинских отходов. К проверке привлекли специалистов министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, а также Приокского межрегионального Управления Росприроднадзора. Они осмотрели место хранения отходов, исследовали технологический процесс.

У организации запросили документацию в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, в том числе по осуществлению производственного контроля.

— После изучения документации будет решен вопрос об отборе проб промышленных выбросов на источнике выбросов, а также на границе санитарно-защитной зоны, — отметили в пресс-службе облпрокуратуры. — Также проводится постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха в ближайшей жилой застройке за границами санитарной зоны предприятия, результаты которого представляются в природоохранную прокуратуру для дачи оценки соблюдения требований законодательства.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.