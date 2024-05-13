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Прокуратура Тульской области проверяет организацию, сжигающую медицинские отходы
Фото прокуратуры Тульской области.

Прокуратура Тульской области проверяет организацию, сжигающую медицинские отходы

По результатам мероприятий примут меры прокурорского реагирования.

Тульская природоохранная прокуратура организовала проверку по факту сжигания ООО «ЭкоТрансПроект» отходов в поселке Бруснянском Узловского района. Об этом в надзорный орган сообщила администрация муниципалитета. 

На место уничтожения отходов выехали сотрудники Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита». Они установили, что «ЭкоТрансПроект» занимается деятельностью по обезвреживанию медицинских отходов. К проверке привлекли специалистов министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, а также Приокского межрегионального Управления Росприроднадзора. Они осмотрели место хранения отходов, исследовали технологический процесс.

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У организации запросили документацию в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, в том числе по осуществлению производственного контроля.

— После изучения документации будет решен вопрос об отборе проб промышленных выбросов на источнике выбросов, а также на границе санитарно-защитной зоны, — отметили в пресс-службе облпрокуратуры. — Также проводится постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха в ближайшей жилой застройке за границами санитарной зоны предприятия, результаты которого представляются в природоохранную прокуратуру для дачи оценки соблюдения требований законодательства.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.

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