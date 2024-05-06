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Вышел сериал «Курьеры», который снимали в Туле

Вышел сериал «Курьеры», который снимали в Туле

Пока посмотреть его можно только в онлайн-кинотеатре.

На платформе KION вышел сериал «Курьеры» (16+). Все восемь серий доступны для просмотра в онлайн-площадке. Некоторые сцены сериала снимали в локациях Тулы: от дворов на улице Первомайской до местных квартир. Кроме того, для массовки набирали жителей областной столицы. 

Сюжет рассказывает о 20-летнем Гоше, который мечтает стать режиссером, но учится в медицинском. Он бросает университет ради мечты и устраивается работать курьером. Сериал рассказывает о комичных ситуациях, в которые парень периодически попадает, разнося заказы.

В сериале играют Владислав Тирон, Милана Бру, а также народная артистка РФ — Раиса Рязанова. 

Myslo побывал на съемочной площадке сериала, пообщался с актерами и съемочной группой. 

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