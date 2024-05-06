Волейболистка «Тулицы» объявила о приостановке спортивной карьеры

Волейболистка «Тулицы» Анна Николенко приняла решение приостановить спортивную карьеру. Об этом сообщает клубная пресс-служба. Причина не называется.
Отметим, что спортсменка провела в «Тулице» три сезона.
Анна Николенко провела три сезона в тульской команде.
Волейболистка «Тулицы» Анна Николенко приняла решение приостановить спортивную карьеру. Об этом сообщает клубная пресс-служба. Причина не называется.
Отметим, что спортсменка провела в «Тулице» три сезона.
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