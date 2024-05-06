Волейболистка «Тулицы» объявила о приостановке спортивной карьеры

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Анна Николенко провела три сезона в тульской команде.

Волейболистка «Тулицы» Анна Николенко приняла решение приостановить спортивную карьеру. Об этом сообщает клубная пресс-служба. Причина не называется.

Отметим, что спортсменка провела в «Тулице» три сезона.