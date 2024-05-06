  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Волейболистка «Тулицы» объявила о приостановке спортивной карьеры - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Волейболистка «Тулицы» объявила о приостановке спортивной карьеры
Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Волейболистка «Тулицы» объявила о приостановке спортивной карьеры

Анна Николенко провела три сезона в тульской команде.

Волейболистка «Тулицы» Анна Николенко приняла решение приостановить спортивную карьеру. Об этом сообщает клубная пресс-служба. Причина не называется.

Отметим, что спортсменка провела в «Тулице» три сезона.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 16:49 +1
Другие статьи по темам
Люди
Анна Николенко
Место
Тула
Прочее
Тулица

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Вышел сериал «Курьеры», который снимали в Туле
Вышел сериал «Курьеры», который снимали в Туле
На дороге Тула — Новомосковск встретили опасного «летуна»
На дороге Тула — Новомосковск встретили опасного «летуна»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.