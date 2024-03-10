Исторический момент: детская школа «Академии Михайлова» впервые выиграла золото чемпионата

Фото пресс-службы АКМ.

В рамках 23-го тура Первенства ФХМ «Академия Михайлова» (спортсмены 2008 года рождения) принимала на своём льду московский ЦСКА.

«Михайловцы» подошли к матчу против «армейцев» в роли лидеров турнирной таблицы. Для чемпионства им достаточно было одной победы в оставшихся пяти матчах чемпионата.

На трибунах собралось большое количество болельщиков и любителей хоккея. Атмосфера в ледовом дворце «Юбилейный» была по-настоящему праздничной. Работали различные зоны активностей, где зрители могли сыграть в PlayStaytion, нарисовать плакаты в поддержку любимой команды, а также зона аквагрима. Гостей развлекали маскоты «Академии Михайлова».

Игра началась в равной борьбе, но счёт в матче открыли гости в середине первого периода. Новомосковские хоккеисты побежали отыгрываться и вскоре им это удалось: на 17-й минуте Дмитрий Кубанцев сравнял счёт точным броском в ближний угол.

А спустя две минуты Егор Потапов получил шайбу в своей зоне, добежал до ворот соперника, обыграл троих защитников и точно бросил мимо вратаря — 2:1.

Во второй двадцатиминутке команды атаковали ворота друг друга, но изменить счёт им не удалось.

Третий отрезок встречи запомнился большим количеством стычек и удалений. Однако своими шансами удачнее воспользовались «михайловцы»: на 48-й минуте в формате «5 на 3» Никита Фатеев точной передачей разрезал оборону москвичей, и Семён Кочурин вогнал шайбу в ближний угол.

Точку в матче поставил Егор Корешков. Защитник «Академии Михайлова» мощно бросил по воротам и шайба от перекладины попала в сетку.

Для команд детской школы «Академии Михайлова» это первое в истории чемпионство в чемпионатах Москвы. Символично, что «михайловцы» 2008 года рождения завоевали золотые награды в год пятилетия клуба.

