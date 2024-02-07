Роспотребнадзор: за 2023 год в Туле забраковано 476 кг молочки 

За 2023 год сотрудники ведомства провели 513 рейдов по объектам торговли. В ходе плановых и внеплановых проверок специалисты выявили ряд нарушений: от отсутствия маркировки до истекшего срока годности у молочных продуктов.



В связи с этим было возбуждено 58 дел, забракована 41 партия молочной продукции объемом 476 кг. Кроме этого, в прошлом году было исследовано более тысячи проб молока и молочной продукции: 4,9% изученной продукции оказалось фальсификатом.

Управление продолжает контролировать качество и безопасность реализуемой молочной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.