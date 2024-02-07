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Роспотребнадзор: за 2023 год в Туле забраковано 476 кг молочки 

Роспотребнадзор: за 2023 год в Туле забраковано 476 кг молочки 

В суд направлено 58 дел в отношении недобросовестных предпринимателей.

За 2023 год сотрудники ведомства провели 513 рейдов по объектам торговли. В ходе плановых и внеплановых проверок специалисты выявили ряд нарушений: от отсутствия маркировки до истекшего срока годности у молочных продуктов. 

В связи с этим было возбуждено 58 дел, забракована 41 партия молочной продукции объемом 476 кг. Кроме этого, в прошлом году было исследовано более тысячи проб молока и молочной продукции: 4,9% изученной продукции оказалось фальсификатом. 

Управление продолжает контролировать качество и безопасность реализуемой молочной продукции, сообщает пресс-служба ведомства. 

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