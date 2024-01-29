«Это разврат»: Евгений Петросян прокомментировал вкусовые предпочтения жены-тулячки

СМИ активно обсуждают поход в ресторан уроженки Тулы Татьяны Брухуновой и юмориста Евгения Петросяна. Женщина выложила в запрещенную соцсеть видео из ресторана на Патриарших прудах.
Тулячка заказала необычный десерт — чизкейк в форме цветной капусты. Однако комика такой выбор удивил.
— По-моему, это разврат, — сказал Евгений Петросян.
Фото из соцсети Татьяны Брухуновой.
— Пускай это будет разврат, но это очень вкусно, — ответила Татьяна.
К слову, данный десерт — авторский и популярен на просторах соцсетей. Многие блогеры и СМИ делали на него обзоры.
Татьяна Брухунова родилась и выросла в Туле, в 2008 году в 19-летнем возрасте уехала в Москву поступать в университет культуры и искусств.
В МГУКИ девушка окончила факультет менеджмента и стала дипломированным арт-директором. Предыдущий опыт работы и полученные в институте знания помогли ей занять заметное место в фанатском сообществе юмористической программы «Кривое зеркало». Там она и познакомилась с Евгением Петросяном.
Из преданной фанатки Татьяна за несколько лет превратилась в помощницу Евгения Петросяна. Информация об их романе появилась еще летом 2018 года после того, как Евгений Ваганович объявил о своем разводе с Еленой Степаненко.
В начале декабря 2019 года пара сыграла свадьбу, а в 2020 году у Петросяна и Брухуновой родился ребенок.