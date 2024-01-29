«Это разврат»: Евгений Петросян прокомментировал вкусовые предпочтения жены-тулячки

Фото из соцсетей Евгения Петросяна.

СМИ активно обсуждают поход в ресторан уроженки Тулы Татьяны Брухуновой и юмориста Евгения Петросяна. Женщина выложила в запрещенную соцсеть видео из ресторана на Патриарших прудах.

Тулячка заказала необычный десерт — чизкейк в форме цветной капусты. Однако комика такой выбор удивил.

— По-моему, это разврат, — сказал Евгений Петросян.

Фото из соцсети Татьяны Брухуновой.

— Пускай это будет разврат, но это очень вкусно, — ответила Татьяна.

К слову, данный десерт — авторский и популярен на просторах соцсетей. Многие блогеры и СМИ делали на него обзоры.

Татьяна Брухунова родилась и выросла в Туле, в 2008 году в 19-летнем возрасте уехала в Москву поступать в университет культуры и искусств.

В МГУКИ девушка окончила факультет менеджмента и стала дипломированным арт-директором. Предыдущий опыт работы и полученные в институте знания помогли ей занять заметное место в фанатском сообществе юмористической программы «Кривое зеркало». Там она и познакомилась с Евгением Петросяном.

Из преданной фанатки Татьяна за несколько лет превратилась в помощницу Евгения Петросяна. Информация об их романе появилась еще летом 2018 года после того, как Евгений Ваганович объявил о своем разводе с Еленой Степаненко.

В начале декабря 2019 года пара сыграла свадьбу, а в 2020 году у Петросяна и Брухуновой родился ребенок.