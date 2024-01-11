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Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Кадр из фильма «ТАСС уполномочен заявить», 1984 г.

Умер народный артист СССР Юрий Соломин

Юрию Мефодьевичу было 88 лет. Недавно он выписался из больницы, куда попал после потери сознания на улице.

Юрий Соломин перенес инсульт 6 ноября 2023 года. Он был госпитализирован, проходил лечение в палате интенсивной терапии. 9 января 2024 года Юрия Мефодьевича выписали домой, а через два дня он скончался. 

Юрий Соломин — народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра. На его счету роли в таких культовых фильмах, как «Обыкновенное чудо», «Адъютант его превосходительства», «ТАСС уполномочен заявить» «Прощание в июне», «Московская сага», «Исаев» и многих других. 

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Среди театральных работ самые известные — Хлестаков в «Ревизоре» Гоголя, Федя Протасов в «Живом трупе» Толстого, Войницкий в «Дяде Ване» Чехова, царь Федор в трагедии Алексея Толстого.

Народному артисту СССР в июне 2023 года исполнилось 88 лет.

У Соломина остались дочь Дарья, внучка Александра, правнуки Фёдор и Юрий. 

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Автор:
сегодня, в 13:23 +1
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