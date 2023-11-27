Кто взял Гран-при международного конкурса хоровых дирижеров в Туле

Фото: Тульская областная филармония

В этом году участие приняли 30 конкурсантов из восьми регионов.

26 ноября в Колонном зале Дворянского собрания завершился VI Международный конкурс хоровых дирижёров им. И. А. Михайловского. В честь этого события дали гала-концерт.

К гостям и участникам обратился художественный руководитель Тульского государственного хора, основатель конкурса, профессор Александр Соловьев:

— Накануне в рамках нашего конкурса выступили конкурсанты, которые представляют 12 учебных заведений России и Белоруссии. На заключительный гала-концерт мы допустили тех, кто набрал наивысшие баллы. Участники конкурса получили возможность поработать с профессиональным хором, еще будучи студентами, и это очень важная просветительская миссия. Хочу поздравить всех с тем, что они справились с творческими задачами. Несомненно, этот конкурс пополнит их профессиональную копилку и в репертуарном плане.

— Иосиф Михайловский — это наша история, гордость нашей филармонии, но именно с того момента, когда начал проводиться этот конкурс, имя Михайловского зазвучало иначе, по-новому для творческой молодежи. И очень важно, что сюда, в Тульскую филармонию, приезжают студенты из самых разных регионов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Петрозаводск, Саратов, Самара, Минск… И мы имеем возможность наблюдать, как происходит творческий процесс у молодых, только начинающих творить дирижеров, — отметила в приветственном слове директор Тульской областной филармонии им. И. А. Михайловского Елена Руднева.

В этом году в Международном конкурсе хоровых дирижеров им. И. А. Михайловского приняли участие 30 конкурсантов из восьми регионов, представляющих высшие и средние специальные учебные заведения.

Список награжденных

Обладателем Гран-при стал Николай Цивилев (Академия хорового искусства имени В. С. Попова, г. Москва).

Лауреаты I степени — Даниил Вишняков, Арина Дорн, Екатерина Кузнецова, Анна Кулешова, Мария Лабецкая, Егор Мазин, Иван Никульников, Анна Сайфякова, Мария Смирнова, Татьяна Ступакова, Ильгиз Торобеков, Николай Цивилев.

Диплом лауреата «Профессиональное признание артистов Тульского государственного хора» достался Марии Смирновой.

Специальный приз «За хормейстерское мастерство» получил Иван Никульников.

Специальный приз от Ассоциации народных и хоровых коллективов Гильдии академического исполнительства Российского музыкального союза вручен Анне Сайфяковой.

Специальным призом «За лучшее исполнение обязательного сочинения на фортепиано — Ю. Евграфов „Ты забыла деревню“» награждена Мария Лабецкая.

Конкурс проводит Фонд поддержки и развития Тульского филармонического симфонического оркестра «Возрождение», совместно с Тульской областной филармонией имени и Фондом развития творческих инициатив. При реализации проекта используются средства бюджета Тульской области. Конкурс основан в 2018 году в память о выдающемся хоровом дирижёре, народном артисте РСФСР Иосифе Александровиче Михайловском, который возглавлял Тульский государственный хор на протяжении 40 лет. Этот коллектив с яркой и насыщенной историей стал по традиции одним из главных героев сложнейшего состязания, объединяющего за одним дирижерским пультом не только конкурсантов, но и членов жюри.

Учредители Международного конкурса хоровых дирижёров имени И. А. Михайловского — Тульская областная филармония, Фонд развития творческих инициатив, при поддержке Ассоциации народных и хоровых коллективов РМС, Ассоциации музыкальных образовательных учебных заведений, совместно с Ассоциацией культуры Festival& Contest (Италия).