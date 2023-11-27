В Туле завершился этап Зимнего Кубка России по электровнедорожникам: фоторепортаж

Фото и видео Максима Котенева.

В Туле завершился первый этап Зимнего Кубка России 2023/24 по электровнедорожникам 1/10. В соревнованиях приняли участие пилоты, представляющие Тулу, Москву, Московскую область, Ярославль, Тверскую область.

В упорной борьбе были разыграны 6 комплектов наград в разных классах.

Buggy 2WD stock 17,5

1. Александр Шалаев (Москва)

2. Максим Малышко (Москва)

3. Михаил Малышев (Ярославль)

Buggy 4WD mod

1. Максим Малышко (Москва)

2. Дмитрий Малышко (Москва)

3. Леонид Ливанов (Пушкино)

SC-10 2WD

1. Василий Фоменков (Звенигород)

2. Кирилл Ливанов (Пушкино)

3. Андрей Котухов (Тула)

Buggy 2WD mod

1. Дмитрий Малышко (Москва)

2. Максим Малышко (Москва)

3. Александр Космаков (Удомля, Тверская область)

Buggy 4WD ss 13,5

1. Артём Малышко (Москва)

2. Михаил Платонов (Тула)

3. Алексей Шмелев (Тула)

SC-10 4WD

1. Василий Фоменков (Звенигород)

2. Кирилл Ливанов (Пушкино)

3. Роман Шанурин (Москва)