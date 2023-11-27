  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. В Туле завершился этап Зимнего Кубка России по электровнедорожникам: фоторепортаж - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле завершился этап Зимнего Кубка России по электровнедорожникам: фоторепортаж
Фото и видео Максима Котенева.

В Туле завершился этап Зимнего Кубка России по электровнедорожникам: фоторепортаж

Делимся результатами соревнований.

В Туле завершился первый этап Зимнего Кубка России 2023/24 по электровнедорожникам 1/10. В соревнованиях приняли участие пилоты, представляющие Тулу, Москву, Московскую область, Ярославль, Тверскую область.

В упорной борьбе были разыграны 6 комплектов наград в разных классах.

Buggy 2WD stock 17,5
1. Александр Шалаев (Москва)
2. Максим Малышко (Москва)
3. Михаил Малышев (Ярославль)

Buggy 4WD mod
1. Максим Малышко (Москва)
2. Дмитрий Малышко (Москва)
3. Леонид Ливанов (Пушкино)

SC-10 2WD
1. Василий Фоменков (Звенигород)
2. Кирилл Ливанов (Пушкино)
3. Андрей Котухов (Тула)

Buggy 2WD mod
1. Дмитрий Малышко (Москва)
2. Максим Малышко (Москва)
3. Александр Космаков (Удомля, Тверская область)

Buggy 4WD ss 13,5
1. Артём Малышко (Москва)
2. Михаил Платонов (Тула)
3. Алексей Шмелев (Тула)

SC-10 4WD
1. Василий Фоменков (Звенигород)
2. Кирилл Ливанов (Пушкино)
3. Роман Шанурин (Москва)

Галерея
показать все фотографии
сегодня, в 14:46 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
этап Зимнего Кубка России по электровнедорожникам

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Кто взял Гран-при международного конкурса хоровых дирижеров в Туле
Кто взял Гран-при международного конкурса хоровых дирижеров в Туле
В Туле на ул. Фридриха Энгельса остановились трамваи
В Туле на ул. Фридриха Энгельса остановились трамваи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.