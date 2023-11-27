Двое туляков заработали 4,5 миллиона на незаконных азартных играх

Фото Артема Жильцова

Почти год на улице Октябрьской работало подпольное казино под прикрытием.

Следственный отдел Зареченского района Тулы завершил расследование уголовного дела в отношении двоих фигурантов. Им вменяют организацию незаконной игорной деятельности.

Так, с февраля 2022 года по март 2023 года туляки организовали в здании на улице Октябрьской букмекерскую контору. Там они проводили незаконные азартные игры под прикрытием. За указанный период преступный доход обвиняемых составил свыше 4,5 млн. рублей.

– В ходе расследования уголовного дела изъято свыше 30 компьютеров, телефоны, карточки, денежные средства и документация. Судом по ходатайству следователя был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше миллиона рублей, – рассказали в СУ СКР по Тульской области.

Следователи собрали все необходимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняемых к совершенному преступлению. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.