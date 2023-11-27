  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Двое туляков заработали 4,5 миллиона на незаконных азартных играх - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Двое туляков заработали 4,5 миллиона на незаконных азартных играх
Фото Артема Жильцова

Двое туляков заработали 4,5 миллиона на незаконных азартных играх

Почти год на улице Октябрьской работало подпольное казино под прикрытием.

Следственный отдел Зареченского района Тулы завершил расследование уголовного дела в отношении двоих фигурантов. Им вменяют организацию незаконной игорной деятельности.

Так, с февраля 2022 года по март 2023 года туляки организовали в здании на улице Октябрьской букмекерскую контору. Там они проводили незаконные азартные игры под прикрытием. За указанный период преступный доход обвиняемых составил свыше 4,5 млн. рублей.

– В ходе расследования уголовного дела изъято свыше 30 компьютеров, телефоны, карточки, денежные средства и документация. Судом по ходатайству следователя был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше миллиона рублей, – рассказали в СУ СКР по Тульской области.

Следователи собрали все необходимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняемых к совершенному преступлению. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 14:48 0
Другие статьи по темам
Место
СУ СК России по Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский филиал ООО «МСК-НТ» вывез более 10 тонн макулатуры в рамках акции «БумБатл»
Тульский филиал ООО «МСК-НТ» вывез более 10 тонн макулатуры в рамках акции «БумБатл»
Кто взял Гран-при международного конкурса хоровых дирижеров в Туле
Кто взял Гран-при международного конкурса хоровых дирижеров в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.