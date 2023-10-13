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Тулячек приглашают на кастинг для участия в конкурсе красоты

Тулячек приглашают на кастинг для участия в конкурсе красоты

Ежегодный областной конкурс «Мисс Тула 2024» пройдет в нашем регионе в 17-й раз.

Конкурс «Мисс Тула», в котором принимают участие девушки Тулы и Тульской области, по праву считается одним из самых красивых и ярких событий нашего региона.

Организаторами конкурса являются модельное агентство Linda, министерство культуры Тульской области и Дирекция национального конкурса «Мисс Россия».

Напомним, что победительница конкурса получит возможность представить наш регион на национальном конкурсе «Мисс Россия», который пройдет в 2025 году. Завоевать корону победительницы, стать частью масштабного красивого шоу с участием звезд эстрады может любая незамужняя девушка, обладающая естественной красотой и не имеющая детей.

Сейчас проводятся кастинги для участия в XVII областном конкурсе красоты «Мисс Тула 2024». На кастинг приглашаются девушки от 15 до 25 лет ростом от 167 см. 
 
Запись на кастинг по телефону 704-734 или заполните анкету

Адрес: Тула, ул. К. Цеткин, 4, офис 304 (БЦ «Альянс»). 

сегодня, в 15:08 +1
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