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Тулякам в прямом эфире расскажут, что делать, если угрожают коллекторы
Изображение от bearfotos на Freepik

Тулякам в прямом эфире расскажут, что делать, если угрожают коллекторы

Трансляция пройдет 19 октября в 12.00 в официальной группе правительства Тульской области.

19 октября в 12.00 в группе соцсети «ВКонтакте» пройдет прямой эфир «Что делать, если угрожают коллекторы: порядок действий». На все волнующие вопросы ответит Эдуард Кононов, главный судебный пристав Тульской области, полковник внутренней службы.

Во время эфира обсудят:

  • Кто такие профессиональные взыскатели и какие у них полномочия?
  • Деятельность кредиторов — под контролем судебных приставов.
  • Что делать, если коллекторы нарушают закон?

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Задать свои вопросы эксперту можно в комментариях под постом.

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Автор:
сегодня, в 14:31 0
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