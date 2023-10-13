Тулякам в прямом эфире расскажут, что делать, если угрожают коллекторы

19 октября в 12.00 в группе соцсети «ВКонтакте» пройдет прямой эфир «Что делать, если угрожают коллекторы: порядок действий». На все волнующие вопросы ответит Эдуард Кононов, главный судебный пристав Тульской области, полковник внутренней службы.
Во время эфира обсудят:
- Кто такие профессиональные взыскатели и какие у них полномочия?
- Деятельность кредиторов — под контролем судебных приставов.
- Что делать, если коллекторы нарушают закон?
Задать свои вопросы эксперту можно в комментариях под постом.