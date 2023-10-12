В Туле ветер усилится до 18 м/с

Фото Дмитрия Дзюбина.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы 12 октября в регионе ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 13-18 м/с. Такая погода ожидается и днем.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности. При порывистом ветре:

машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01» или с мобильного — «112» и «101».

