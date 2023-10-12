  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле ветер усилится до 18 м/с - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле ветер усилится до 18 м/с
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле ветер усилится до 18 м/с

В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы 12 октября в регионе ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 13-18 м/с. Такая погода ожидается и днем.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности. При порывистом ветре:

  • машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  •  избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01» или с мобильного — «112» и «101».
 

Фотограф:
сегодня, в 09:07 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
сильный ветерметеопредупреждение

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пережил клиническую смерть: тульские врачи спасли семилетнего ребенка
Пережил клиническую смерть: тульские врачи спасли семилетнего ребенка
Тульский филиал Исторического музея начинает второй сезон проекта об ул. Металлистов
Тульский филиал Исторического музея начинает второй сезон проекта об ул. Металлистов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.