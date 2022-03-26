Тульские дизайнеры представили коллекции одежды и аксессуаров на модном показе

В мероприятии приняли участие бренды ZF BRAND, Crow in Crown, YES-IDEYA, Magic stone, «НеЮвелирная мастерская», Pulsew bags, Vi.for you, дом моды «Аристократия».

Тульские дизайнеры представили женскую одежду классического стиля, авторскую одежду с дизайнерскими принтами, украшения из натуральных камней, стекла и цветных металлов ручной работы, сумки, клатчи, аксессуары и др. Посетители модного показа смогли приобрести продукцию тульских дизайнеров.

- Сейчас очень актуально развитие творческого бизнеса и креативных индустрий. Нам важно поддерживать местных дизайнеров. Их творчество – это выражение самобытности региона. Уверена, что у тульской моды большое будущее, – отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, присутствующая на показе.