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Тульские дизайнеры представили коллекции одежды и аксессуаров на модном показе

Тульские дизайнеры представили коллекции одежды и аксессуаров на модном показе

Мероприятие состоялось 25 марта в центре «Мой бизнес».

В мероприятии приняли участие бренды ZF BRAND, Crow in Crown, YES-IDEYA, Magic stone, «НеЮвелирная мастерская», Pulsew bags, Vi.for you, дом моды «Аристократия».
 
Тульские дизайнеры представили женскую одежду классического стиля, авторскую одежду с дизайнерскими принтами, украшения из натуральных камней, стекла и цветных металлов ручной работы, сумки, клатчи, аксессуары и др. Посетители модного показа смогли приобрести продукцию тульских дизайнеров.
 
- Сейчас очень актуально развитие творческого бизнеса и креативных индустрий. Нам важно поддерживать местных дизайнеров. Их творчество – это выражение самобытности региона. Уверена, что у тульской моды большое будущее, – отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, присутствующая на показе. 
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