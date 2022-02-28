Тулячка Евгения Федорова вышла в финал конкурса «Краса студенчества России»

Студентка ТГПУ им. Л. Н. Толстого по итогам заочного этапа стала финалисткой Национального конкурса красоты и таланта.

Обладательница короны и звания «Краса студенчества России» будет объявлена 6 марта в Самаре.

Главной целью проекта является сохранение и приумножение нравственных ценностей, развитие творческих способностей, формирование активной гражданской позиции у студенческой молодежи России.

Евгения активно участвует в научной и исследовательской деятельности региона и страны. В 2021 году она стала участником Всероссийского правового диктанта. Евгения — лауреат конкурса студенческих эссе на правовую тематику «Я знаю право», приуроченного ко Дню принятия Конвенции ООН о правах ребенка.

Также Евгения Федорова победила во Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Российский конституционализм: история и современность».

В 2021 году девушка стала финалисткой XV Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс студенчества России — 2021».

На участие в конкурсе «Краса студенчества России» было подано более 300 заявок от студенток вузов и профессиональных образовательных организаций от 16 до 35 лет. В заочном этапе девушки прошли не только собеседование, но и представили видеоверсии своих творческих номеров.

В Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России одним из самых сложных испытаний для конкурсанток стал тест на знание культурных феноменов в отечественной истории.

Очный этап Конкурса пройдёт с 1 по 6 марта в Самаре. В рамках последнего этапа участниц ждёт ряд индивидуальных испытаний: самопрезентация, фотоэтап, орфографический диктант, творческое выступление и специальные конкурсные задания. По итогам очного полуфинала будет определен список из 12 финалисток, которые будут бороться за главный титул — «Краса студенчества России» в финале 6 марта.