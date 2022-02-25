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Тулячек приглашают на кастинг конкурса «Мисс Тульская область — 2022»

Тулячек приглашают на кастинг конкурса «Мисс Тульская область — 2022»

Модельное агентство Gold Models приглашает девушек приятной внешности от 15 до 27 лет. Конкурс пройдет в нашем регионе в шестой раз.

Всех участниц конкурса ждет насыщенная программа:

  • Мастер класс по дефиле и сценической пластике.
  • Мастер класс по фотопозированию. Конкурсная фотовидеосессия.
  • Кастинги на участие в международных и всероссийских проектах.
  • Репетиции и подготовка к конкурсу.
  • Просмотр творческих номеров (по желанию участниц).
  • Модный показ.
  • Яркое финальное шоу.

Девушек ждут на кастинге 26 февраля и 5 марта в 13.00 по адресу: Тула, пр. Ленина, 104, офис 212. Прием анкет на официальном сайте. Запись на кастинг по тел.: 8−903−840−41−33, 38−41−33.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 09:31 0
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