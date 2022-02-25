Тулячек приглашают на кастинг конкурса «Мисс Тульская область — 2022»
Модельное агентство Gold Models приглашает девушек приятной внешности от 15 до 27 лет. Конкурс пройдет в нашем регионе в шестой раз.
Всех участниц конкурса ждет насыщенная программа:
- Мастер класс по дефиле и сценической пластике.
- Мастер класс по фотопозированию. Конкурсная фотовидеосессия.
- Кастинги на участие в международных и всероссийских проектах.
- Репетиции и подготовка к конкурсу.
- Просмотр творческих номеров (по желанию участниц).
- Модный показ.
- Яркое финальное шоу.
Девушек ждут на кастинге 26 февраля и 5 марта в 13.00 по адресу: Тула, пр. Ленина, 104, офис 212. Прием анкет на официальном сайте. Запись на кастинг по тел.: 8−903−840−41−33, 38−41−33.
Другие статьи по темам
Место