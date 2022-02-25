Найдено тело второго рыбака, провалившегося под лёд в Тульской области

Как сообщили в СК по региону, тело второго рыбака найдено в реке Красивая Меча.

Ранее Myslo сообщал, что 22 февраля в районе села Алексеевка на реке Красивая Меча провалились под лед двое рыбаков 50 и 70 лет. Труп первого был обнаружен 23 февраля, второго искали еще двое суток.

По предварительным данным, 22 февраля потерпевший вместе со своим 70-летним знакомым отправился на рыбалку. В какой-то момент лёд провалился под мужчинами, и они ушли под воду. Тело 70-летнего мужчины не найдено до сих пор.

Следователями СК осуществляются проверочные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.