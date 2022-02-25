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Найдено тело второго рыбака, провалившегося под лёд в Тульской области

Найдено тело второго рыбака, провалившегося под лёд в Тульской области

Мужчине было 70 лет.

Как сообщили в СК по региону, тело второго рыбака найдено в реке Красивая Меча.
 
Ранее Myslo сообщал, что 22 февраля в районе села Алексеевка на реке Красивая Меча провалились под лед двое рыбаков 50 и 70 лет. Труп первого был обнаружен 23 февраля, второго искали еще двое суток. 
 
По предварительным данным, 22 февраля потерпевший вместе со своим 70-летним знакомым отправился на рыбалку. В какой-то момент лёд провалился под мужчинами, и они ушли под воду. Тело 70-летнего мужчины не найдено до сих пор.
 
Следователями СК осуществляются проверочные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:17 +1
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