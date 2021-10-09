новости
новости
Регистрация
Уже сегодня в Туле выступит группа «Северный Флот»

Уже сегодня в Туле выступит группа «Северный Флот»

9 октября в Concert Hall группа «Северный Флот» презентует новый сингл и представит свои лучшие песни. Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

За плечами у музыкального коллектива несколько синглов, три полноценных студийных альбома и фильм-концерт. В данный момент группа активно готовит 4-й альбом. И уже сейчас у вас есть возможность услышать живьем новый сингл с будущей пластинки петербургских рок-викингов.

Каждый концерт «Северного Флота» – это неизменно качественное шоу и атмосфера настоящего рок-праздника. Вы непременно споете с группой любимые песни, насладитесь новой музыкой и необычным ярким видеорядом, сопровождающим каждую композицию.
 
Вы можете купить билеты онлайн:
 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 14:10 −2
Другие статьи по темам
Событие
концертыТулаConcert Hall
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Хореографический коллектив «Детство» из Узловой станцевал для Якубовича
Хореографический коллектив «Детство» из Узловой станцевал для Якубовича
Туляка наказали обязательными работами за угрозу убийством
Туляка наказали обязательными работами за угрозу убийством
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.