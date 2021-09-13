Специалисты тульского Роспотребнадзора расскажут, как правильно выбирать мясо и рыбу

С 13 по 24 сентября сотрудники Роспотребнадзора проконсультируют потребителей по вопросам нормативных требований к обороту мясной и рыбной продукции, рекомендациям по выбору продуктов питания и расскажут, что делать, если некачественный продукт всё же оказался у вас на столе. Звонки будут приниматься по следующим телефонам:

Управление Роспотребнадзора по Тульской области – 37-32-57, 37-40-75,

Алексинский территориальный отдел – 8 (48753) 4-09-30, 4-09-07,

Ефремовский территориальный отдел – 8 (48741) 6-54-56, 6-10-11,

Новомосковский территориальный отдел – 8 (48762) 6-42-06,

Щекинский территориальный отдел – 8 (48751) 5-37-37.