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Кинотеатр «Синема Парк» представил последние новинки

Кинотеатр «Синема Парк» представил последние новинки

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино!

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

 

«Амели» (16+)

9 июня в 20.00 премьера комедийного экшна с Пирсом Броснаном и Тимом Ротом в главных ролях. Это история о дерзком ограблении от режиссёра фильмов «Крепкий орешек 2» и «Охотники за разумом» Ренни Харлина.

«Звук металла» (18+)

19 июня премьера фильма получившего две премии «Оскар». Первоклассный кинематографический роман о суровом испытании, которому судьба подвергает героя Риза Ахмеда (не только актёра, но и музыканта-рэпера).

 

«Телохранитель жены киллера» (18+)

Сальма Хайек, Райан Рейнольдс, Морган Фриман, Антонио Бандерас и Сэмюэль Л.Джексон в криминальной экшн комедии в кино с 16 июня.

 

Расписание и билеты онлайн – по ссылке.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 22:02 +1
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