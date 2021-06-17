Кинотеатр «Синема Парк» представил последние новинки

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино!

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

«Амели» (16+)

9 июня в 20.00 премьера комедийного экшна с Пирсом Броснаном и Тимом Ротом в главных ролях. Это история о дерзком ограблении от режиссёра фильмов «Крепкий орешек 2» и «Охотники за разумом» Ренни Харлина.

«Звук металла» (18+) 19 июня премьера фильма получившего две премии «Оскар». Первоклассный кинематографический роман о суровом испытании, которому судьба подвергает героя Риза Ахмеда (не только актёра, но и музыканта-рэпера).

«Телохранитель жены киллера» (18+) Сальма Хайек, Райан Рейнольдс, Морган Фриман, Антонио Бандерас и Сэмюэль Л.Джексон в криминальной экшн комедии в кино с 16 июня.

Расписание и билеты онлайн – по ссылке.