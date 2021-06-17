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В каких домах Тулы отключат электричество 18 июня

В каких домах Тулы отключат электричество 18 июня

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» предупреждают о плановых работах.

Плановые работы пройдут по следующим адресам:

  • ул. С. Щедрина, 11-19 (нечётн.), 14-26 (чётн.),
  • ул. Академика Павлова, 115-141 (нечётн.), 128-142 (чётн.),
  • ул. Станиславского, 62-92 (чётн.), 85-95 (нечётн.),
  • ул. С. Стальского, 21-25 (нечётн.), 34-38 (чётн.),
  • ул. Лескова, 13-23-а (нечётн.), 2-6 (чётн.),
  • ул. Лазо, 14,
  • ул. Котовского, 22, 35, 37, 36, 26,
  • ул. Первомайская, 8, 10,
  • пр-т Ленина, 60,
  • ул. Шухова, 22-в,
  • ул. Р. Зорге, 1-14, 25, 19, 15 к. 2, 19-б,
  • ул. Немцова, 21, 19, 15, 17,
  • ул. Кутузова, 24,
  • ул. Маяковского, 2-а, 3-а, 8-а, 2-28,
  • ул. Кольцова, 25-а, 20-а, 20-б, 24-а, 2-а, 2-б, 2-е, 7-а, 7-б, 2-24 (чётн.), 3-31 (нечётн.),
  • ул. Короткая, 1-а, 2-а, 6-а, 1-7,
  • ул. Крупской, 14-а, 2-а, 2-14 (чётн.), 1-25 (нечётн.),
  • ул. Максимовского, 197-а, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 212-а, 214-а, 215, 220, 197,
  • ул. Бондаренко, 12,
  • ул. Луначарского, 59, 61, 63, 63-б,
  • ул. Рязанская, 36-а, 34, 38-а, 34-а, 30 к. 2, 32 к. 1, 34 к. 1, 34 к. 2, 34 к. 3, 32 к. 2, 34 к. 4,
  • Мясново: ул. Чмутова, 170-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208,
  • 11-й Полюсный пр-д, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.),
  • ул. Тихмянова, 1-п,
  • 12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18-а,
  • 10-й пр-д, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з,
  • ул. Санаторная, 4-а, 8-а, 8-22 (чётн.),
  • пер. Санаторный, 6 ,8, 8-а, 10,
  • 10-й пр-д, 64-78 (чётн.), 73,
  • пер. 1-й Шоссейный, 5-21 (нечётн.), 12-30 (чётн.),
  • Одоевское шоссе, 56, 58, 27-а.
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