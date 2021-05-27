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В Веневском районе пьяный на «пятерке» устроил ДТП с грузовиком

В Веневском районе пьяный на «пятерке» устроил ДТП с грузовиком

Кроме того, у него нет водительского удостоверения.

В ночь на 26 мая в районе 174-го километра автодороги М-4 «Дон», неподалеку от пересечения с автодорогой «Золотое кольцо», произошло ДТП. Столкнулись ВАЗ-21053 и грузовик ISUZU.
 
По данным региональной Госавтоинспекции, за рулем легковушки находился 24-летний молодой человек. Он был пьян (0.874 мг/л) и у него нет права управления транспортными средствами.
 
«В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля ВАЗ 1994 года рождения, который получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен», — сообщили в УГИБДД.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:07 +2
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Место
Веневский район
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