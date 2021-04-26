Администрация Тулы нашла два способа решения проблемы с ливневками на ул. Металлургов

После сильных дождей отдельные участки улицы Металлургов в Туле напоминали реки. Многие жители неоднократно обращались в различные ведомства с просьбой решить эту проблему. Сегодня на оперативном совещании правительства Тульской области руководитель администрации Тулы Дмитрий Миляев рассказал, каким образом этот вопрос будет закрыт:

– Улицу Металлургов можно условно поделить на две части. Одна из них – от ул. Гастелло до Театрального переулка, на этом участке есть ливневая канализация. Чтобы ускорить процесс прохождения дождевых вод в районе ул. Гайдара, будут сделаны дополнительные дождеприемники.

Второй участок – от ул. Гастелло в сторону Восточного обвода. В этом году в рамках ремонта ул. Металлургов будет исправлен поперечный уклон.

Вместе с тем при проектировании третьей очереди Восточного обвода будет предусмотрено строительство ливневой канализации под трамвайными путями. Она будет оборудована локальными очистными сооружениями.

В целом Тула в этом году на нужды дорожной отрасли направит порядка 650 млн рублей. За счет этих средств будут отремонтированы 23 автомобильных дороги, 30 тротуаров, отсыпано щебнем 70 дорог и отремонтировано 17 ливневок. Также будет построена примыкающая дорога к «Тула Арене», дублер пр. Ленина, и отремонтированы три моста.

Губернатор Алексей Дюмин поручил администрации города активнее вести ямочный ремонт дорог.