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Администрация Тулы нашла два способа решения проблемы с ливневками на ул. Металлургов

Администрация Тулы нашла два способа решения проблемы с ливневками на ул. Металлургов

Их озвучил глава администрации Дмитрий Миляев.

После сильных дождей отдельные участки улицы Металлургов в Туле напоминали реки. Многие жители неоднократно обращались в различные ведомства с просьбой решить эту проблему. Сегодня на оперативном совещании правительства Тульской области руководитель администрации Тулы Дмитрий Миляев рассказал, каким образом этот вопрос будет закрыт:

– Улицу Металлургов можно условно поделить на две части. Одна из них – от ул. Гастелло до Театрального переулка, на этом участке есть ливневая канализация. Чтобы ускорить процесс прохождения дождевых вод в районе ул. Гайдара, будут сделаны дополнительные дождеприемники.

Второй участок – от ул. Гастелло в сторону Восточного обвода. В этом году в рамках ремонта ул. Металлургов будет исправлен поперечный уклон.

Вместе с тем при проектировании третьей очереди Восточного обвода будет предусмотрено строительство ливневой канализации под трамвайными путями. Она будет оборудована локальными очистными сооружениями.

В целом Тула в этом году на нужды дорожной отрасли направит порядка 650 млн рублей. За счет этих средств будут отремонтированы 23 автомобильных дороги, 30 тротуаров, отсыпано щебнем 70 дорог и отремонтировано 17 ливневок. Также будет построена примыкающая дорога к «Тула Арене», дублер пр. Ленина, и отремонтированы три моста. 

Губернатор Алексей Дюмин поручил администрации города активнее вести ямочный ремонт дорог.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:10 0
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